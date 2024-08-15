Калифорнийский отдел безопасности и гигиены труда (Cal/OSHA) недавно принял новые правила о профилактике заболеваний, вызванных перегревом, на рабочих местах в закрытых помещениях. Они теперь применяются к большинству рабочих мест в закрытых помещениях, таких как рестораны, супермаркет, склады и производственные помещения, где температура может достигать высоких значений. Изменения действуют с 24 июля этого года.

Новые стандарты включают два ключевых температурных порога. При температуре 82°F (27,8°C) и выше работодатели обязаны предоставлять работникам прохладную питьевую воду, обеспечить доступ к зонам отдыха и право на перерывы с целью охладиться. При температуре 87°F (30,6°C) и выше применяются дополнительные меры, такие как частые перерывы и ротация сотрудников.

Кроме этого работодатели обязаны внедрить эффективные меры контроля за температурой в рабочих помещениях. Однако, установка кондиционеров не является обязательной, если их нет на объекте. Вместо этого работодатели могут применять альтернативные стратегии для снижения температуры и обеспечения безопасности сотрудников.

Работники имеют право сообщать о нарушениях новых правил, если их работодатели не обеспечивают необходимую защиту от жары. В случае нарушения, сотрудники могут подать жалобу в Cal/OSHA или воспользоваться юридической помощью от организаций, таких как Юридическая помощь на работе и другие.

Эти изменения представляют собой важный шаг в улучшении условий труда в закрытых помещениях в условиях жаркого климата, обеспечивая безопасность миллионов работников по всему штату.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship