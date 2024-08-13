Сенат Калифорнии принял закон SB 961, который сделает Золотой штат первым в стране, одобрившим требования безопасности на дорогах, аналогичные тем, которые уже действуют в Европейском Союзе.

Новый закон направлен на снижение количества ДТП и летальных исходов из-за них на дорогах Калифорнии.

Он предполагает установку “пассивной интеллектуальной системой помощи при превышении скорости” на все новые автомобили, производимые или продаваемые в Золотом штате с 2030 года.

В автомобилях и некоторых видах грузовиков будет установлена система, которая будет подавать краткий визуальный и звуковой сигнал, когда скорость транспортного средства будет превышать разрешенную более чем на 10 миль в час.

Автомобили экстренных служб и некоторые пассажирские машины не попадают под действие закона.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship