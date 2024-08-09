ВСУ захватили свыше 100 кв км Курской области

В Донецкой области Украины от российского удара погибли 14 человек. В Курской области РФ Кремль объявил чрезвычайное положение «федерального уровня» из-за прорыва украинских войск, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Российские власти объявили в Курской области чрезвычайное положение «федерального уровня» – на четвертый день наступления ВСУ вглубь российской территории.

Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на МЧС РФ.



В тот же день Москва направила в область дополнительные танки, артиллерию и ракетные системы, сообщило агентство Reuters.



На видео, размещенном в социальных сетях (Reuters подтверждает его подлинность), видна колонна из примерно 15 сгоревших российских военных грузовиков, расположенных вдоль шоссе в Курской области. В некоторых из них видны мертвые тела военнослужащих.



Издание The Insider со ссылкой на источники сообщает, что в ходе прорыва на территорию Курской области украинские военные взяли под контроль одиннадцать населенных пунктов.



ВСУ хранит молчание о наступлении, хотя в четверг президент Украины Владимир Зеленский похвалил украинскую армию за способность «удивлять» и достигать результатов.

Напрямую о Курске он не упомянул.



Советник президента Украины заявил изданию The Washington Post на условиях анонимности, что украинские войска захватили около 100 квадратных километров территории Курской области.



Минобороны России утверждает, что контролирует ситуацию.



Утром 9 августа оно заявило, что подразделения группировки войск «Север» и подошедшие резервы пресекают рейды ВСУ вглубь региона.



В заявлении утверждается, что за последние 24 часа российские войска, авиаудары и артиллерия «пресекли попытки вражеских подразделений вторгнуться в глубь российской территории на Курском направлении», а также, что в ходе боев на «курской дуге» Украина потеряла в общей сложности до 945 солдат и 102 единиц бронетехники.

О потеряъ российской стороны не говорится ничего.



Местные жители, судя по многочисленным видео, опубликованным в курских телеграм-каналах, говорят, что заявления российских военных о контроле над ситуацией – ложь, и жалуются на отсутствие помощи при эвакуации.



Бен Барри, военный аналитик из Международного института стратегических исследований (IISS), сказал в телефонном интервью Reuters, что за украинским нападением скрывается, по меньшей мере, полдюжины возможных мотивов, включая отвлечение российских войск от линии фронта на востоке Украины, а также захват и удержание российской территории для возможного обмена.



По словам Барри, Киев также может попытаться заманить российские военные самолеты в сторону Курска, где они могут быть уязвимы для украинских наземных ракет ПВО, и тем самым отвлечь их от проведения операций против недавно поставленных Украине истребителей F-16.



Матье Булег, аналитик по вопросам обороны в аналитическом центре Chatham House в Лондоне, подчеркнул в телефонном интервью Associated Press, что нынешний рейд украинских войск вызывает страх у российской общественности, являясь пощечиной Путину и «пиар-ударом» по Кремлю.

Институт изучения войны отмечает в очередном докладе, что, судя по геолокационным кадрам и другим источникам, украинские силы «продолжают быстрое продвижение» по территории Курской области, углубившись на 40 км и находясь примерно на таком же расстоянии до Курской АЭС.



Атака была произведена в момент, когда украинская армия напрягала все силы, чтобы сдержать интенсивное российское наступление на востоке страны, в особенности в Донецкой области.



Сегодня в Константиновке (восток Донецкой области) запущенная с российского самолета ракета попала в торговый центр, в результате чего погибли, по меньшей мере, 14 человек и 44 получили ранения.

Об этом сообщили местные власти.