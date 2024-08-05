США против Google: техгигант незаконно использовала свое доминирование для подавления конкуренции.

В понедельник, 5 августа, было принято историческое решение по крупнейшему федеральному антимонопольному делу США против Google: окружной судья Округа Колумбия Амит Мехта постановил, что поисковая система Google незаконно использовала свое доминирование для подавления конкуренции и подавления инноваций.

Департамент юстиции опубликовал заявления генерального прокурора Меррика Б. Гарланда и помощника генерального прокурора Джонатана Кантера из антимонопольного отдела Департамента юстиции относительно решения судьи Амита Мехты:

“Эта победа над Google — историческая победа для американского народа,” — заявил генеральный прокурор Гарланд. “Ни одна компания, какой бы крупной и влиятельной она ни была, не стоит выше закона. Министерство юстиции продолжит энергично обеспечивать соблюдение наших антимонопольных законов.”

“Это знаковое решение требует от Google ответственности. Это прокладывает путь к инновациям для будущих поколений и защищает доступ к информации для всех американцев,” — сказал помощник генерального прокурора Кантер. “Эта победа является отражением неустанных усилий самоотверженных государственных служащих Антимонопольного управления и наших партнеров из правоохранительных органов штата, чья работа сделала сегодняшнее решение возможным.”

Скорее всего Google подаст апелляцию на это решение. Тем не менее, решение окружного судьи – это серьезная неудача для техгиганта и его материнской компании Alphabet Inc., которая всегда утверждала, что популярность Google возникла из-за непреодолимого желания потребителей использовать поисковую систему, настолько хорошую в своем деле, что она стала синонимом поиска информации в Интернете.

Что же произошло?

Департамент юстиции США подал иск против Google LLC 24 января 2023 года, в котором обвинял техгиганта в незаконной монополизации рынка рекламных технологий в нарушение разделов 1 и 2 Антимонопольного закона Шермана 1890 года.

Этот иск отделен от другого антимонопольного дела Департамента юстиции, возбужденного в 2020 году, в котором Google обвиняется в незаконной монополизации рынка поисковых систем, т.е. рекламные технологии Google, по мнению США, представляют собой незаконную монополию. Судебный процесс по этому делу начнется уже скоро – в сентябре в Вирджинии.

Согласно судебным документам, Google препятствовал конкуренции, чтобы защитить свою поисковую систему. Юристы департамента юстиции настаивали, что монополия компании позволила ей брать с рекламодателей искусственно завышенные суммы, одновременно вкладывая больше времени и денег в улучшение качества своей поисковой системы, что вредило потребителям.

Google, конечно же, обвинения отвергал, утверждая, что потребители исторически меняли поисковые системы, когда разочаровывались в результатах, которые они получали.

Считается, что решение судьи Мехты о том, что Google является незаконной монополией, открывает новый юридический этап для определения того, какие изменения или штрафы следует ввести, чтобы компенсировать нанесенный ущерб и восстановить более конкурентную среду. Таким образом, оно, скорее всего, потрясет Интернет, и техгигант может потерять свою доминирующую позицию.