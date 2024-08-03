По словам министра транспорта Буттиджича, это позволит семьям экономить сотни долларов на путешествиях, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Министерство транспорта США предложило запретить авиакомпаниям взимать плату с пассажиров за возможность сидеть рядом с маленькими детьми во время полета. Как сообщается на сайте ведомства, правило будет распространяться на детей не старше 13 лет и позволит семьям бесплатно получать смежные места в течение 48 часов после бронирования.

Министр транспорта Пит Буттиджич заявил, что это позволит семье из четырех человек сэкономить 200 долларов за полет в оба конца, когда авиакомпания берет 25 долларов за выбор каждого места.

По словам Буттиджича, он на собственном опыте знает, каково это – летать с маленькими детьми.

«Мой муж и я часто летаем с нашими детьми, которым скоро исполнится три года. Это и без того сложный процесс, и он становится еще сложнее в ситуации, когда ты не можешь сидеть рядом со своими детьми», – заявил он в видео, размещенном в социальной сети Х, добавив, что его ведомство получает «сотни» жалоб на эту тему.

Новое правило является частью более широких усилий администрации по защите пассажиров и улучшению качества путешествий. Авиакомпании будут обязаны предоставлять смежные места для родителей и детей без дополнительных плат в течение двух суток после бронирования. Смежными ведомство называет соседние места в одном ряду, не разделенные проходом; при этом в ситуациях, когда предоставить смежные места для нескольких детей невозможно, авиакомпании будут обязаны размещать их через проход от родителя или сопровождающего взрослого, непосредственно перед ним или непосредственно за ним.

В противном случае, если авиакомпании не смогут предоставить такие места, семьи будут иметь право на возврат денег или на полет другим рейсом.

Буттиджич отметил, что некоторые авиакомпании, такие как American, Frontier, Alaska и JetBlue, уже предлагают бесплатную рассадку членов семьи вместе. Теперь предложенному правилу предстоит пройти процедуру публичного обсуждения.