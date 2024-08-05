Корпорация Chevron, один из крупнейших нефтегазовых гигантов мира, объявила о переезде штаб-квартиры компании из Сан-Рамона, Калифорния, в Хьюстон, Техас, а также о смене высшего руководства.

В настоящее время у Chevron в Хьюстоне работают около 7000 сотрудников, в Сан-Рамоне – около 2000. Компания управляет месторождениями сырой нефти, техническими объектами и двумя нефтеперерабатывающими заводами, а также снабжает более 1800 розничных станций в Калифорнии. Chevron добывает сырую нефть и природный газ; производит транспортное топливо, смазочные материалы, нефтехимию и присадки.

Председатель и главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт и вице-председатель Марк Нельсон переедут в Хьюстон до конца 2024 года, чтобы “работать вместе с другими руководителями и обеспечить лучшее сотрудничество и взаимодействие с руководителями, сотрудниками и деловыми партнерами”.

Руководство компании заявляет, что Chevron последствия переезда для сотрудников в Сан-Рамоне будут минимальными: предполагается, что полный перевод корпоративных функций в Хьюстон займет около пяти лет, при этом должности, связанные с поддержкой калифорнийских операций, останутся в Сан-Рамоне.

Одна из причин переноса штаб-квартиры Chevron – судебные иски: в прошлом году Калифорния подала в суд на нефтяные компании США, включая Chevron, утверждая, что они обманули общественность относительно рисков, связанных с ископаемым топливом. На что Майк Вирт заявил, что компания отличается от Калифорнии в ​​вопросах энергетической политики и регулирования и это привело к тому, что она покинула свой дом в Калифорнии, где работала более 140 лет.

“Мы считаем, что в Калифорнии существует ряд мер, которые повышают затраты, вредят потребителям, препятствуют инвестициям, и в конечном итоге мы считаем, что это вредно для экономики Калифорнии и потребителей,” — сказал Вирт Wall Street Journal.

В Ричмонде, где находится нефтеперерабатывающий завод Chevron, руководство города единогласно проголосовало за законопроект, в рамках которого избирателям в ноябре будет задан вопрос, должен ли Chevron платить дополнительный налог на бизнес на своих нефтеперерабатывающих предприятиях. Городские власти и экологические организации обвинили нефтеперерабатывающий завод Chevron в нанесении вреда местной окружающей среде и жителям, живущим рядом с заводом.

По оценкам Округа управления качеством воздуха в районе залива (The Bay Area Air Quality Management District), в Ричмонде от 5 до 11 человек преждевременно умирают каждый год из-за выбросов нефтеперерабатывающего завода.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com