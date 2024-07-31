Чиновники Сан-Франциско утверждают, что городу не хватает как минимум 500 полицейских.

Всего в городе работает около 3000 служителей правопорядка и практически каждый из них трудится сверхурочно.

Поэтому администрация города предложила “Программу отсроченного выхода на пенсию” DROP, которая поможет удержать полицейских и набрать новых.

Программа должна побудить офицеров отложить выход на заслуженный отдых в обмен на более высокую оплату труда— она фактически позволит зарабатывать двойную зарплату.

Участвующие в программе DROP офицеры будет в среднем зарабатывать в год $447 000, инспекторы — $522 000, а сержантам — $517 000.

Сейчас такую зарплату полицейские могут получить, только постоянно перерабатывая.

Газета The San Francisco Chronicle пишет, что в прошлом году один сержант заработал на переработках около $500 000, без них его зарплата составляла $180 000.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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