Чиновники Сан-Франциско утверждают, что городу не хватает как минимум 500 полицейских.
Всего в городе работает около 3000 служителей правопорядка и практически каждый из них трудится сверхурочно.
Поэтому администрация города предложила “Программу отсроченного выхода на пенсию” DROP, которая поможет удержать полицейских и набрать новых.
Программа должна побудить офицеров отложить выход на заслуженный отдых в обмен на более высокую оплату труда— она фактически позволит зарабатывать двойную зарплату.
Участвующие в программе DROP офицеры будет в среднем зарабатывать в год $447 000, инспекторы — $522 000, а сержантам — $517 000.
Сейчас такую зарплату полицейские могут получить, только постоянно перерабатывая.
Газета The San Francisco Chronicle пишет, что в прошлом году один сержант заработал на переработках около $500 000, без них его зарплата составляла $180 000.
Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship