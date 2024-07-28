Велика спілка українських протестантських церков заявила про позбавлення сану свого єпископа через скандали сексуального змісту. 10 липня цього року на сайті Української Євангельської Церкви (УЄЦ) опубліковано заяву про позбавлення сану священнослужителя та про відлучення від церкви Петра Залізного.

РУССКИЙ

«Рада єпископів УЄЦ прийняла рішення позбавити сану священнослужителя та відлучити від церкви Петра Залізного. Це рішення було прийняте у відповідь на звернення від людей, які постраждали від протиправних дій сексуального характеру з боку Залізного», – йдеться у заяві Церкви.

Згідно з прес-релізом, Петро Залізний «добровільно вийшов зі складу УЄЦ у 2019 році, і на той момент про його протиправні дії не було відомо».

«Однак пізніше до Ради Єпископів надійшли скарги від постраждалих, які спонукали створити комісію з священнослужительської етики. Комісія, дотримуючись біблійних апостольських настанов, старанно вивчила справу, запросивши Залізного для свідчень. Залізний відмовився від запрошення та можливості виступити перед Радою», – заявили служителі УЄЦ.

Рада єпископів, ґрунтуючись на інформації від постраждалих і служителів, а також на навчанні Божого Слова, прийняла рішення позбавити Петра Залізного сану та відлучити його від церкви. Про це рішення було повідомлено місцеві церкви та конфесії.

Рада Єпископів закликає Залізного «до щирого покаяння перед постраждалими і молиться за їхнє зцілення».

Від імені Ради єпископів виступив Старший єпископ УЄЦ Олександр Зайцев.

Як повідомив представник Української євангельської теологічної семінарії (входить до складу Спілки вільних церков християн євангельської віри України), Петро Залізний був членом правління вищезгаданої семінарії до 2019 року, проте з 2019 року він ніяк не пов’язаний з нею.

«Ми категорично засуджуємо дії, в яких звинувачується Петро Залізний, оскільки вони – не лише гріх, а й кримінальний злочин. Ми вважаємо неприпустимими випадки, коли постраждалі від насильства не знаходять захисту та підтримки в церкві чи організації. Подібні гріхи та злочини мають бути виявлені та засуджені незалежно від статусу осіб, які їх скоюють», – йдеться у повідомленні духовної семінарії.

Богословська організація запевняє, що її представники вживають різноманітних заходів з метою запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Водночас усіх осіб, які постраждали від дій Петра Залізного, закликають звернутися до правоохоронних органів.

«Слов’янському Сакраменто» не вдалося зв’язатися з Петром Залізним для підтвердження вищезазначеної інформації. Також невідомо, чи місцеві правоохоронці відреагували на публікацію п’ятидесятницької єпархії.

За відкритими даними, Залізний бере активну участь у політичному та громадському житті України у сфері підтримки військовослужбовців ЗСУ, а також у церковному житті українських громад, у тому числі в їхній богословській освіті, місіонерській діяльності та роботі з дітьми.

До складу Української Євангельської Церкви входять близько 200 церков, сотні священнослужителів, різноманітні благодійні фонди та реабілітаційні центри. Спілка церков також бере активну участь у підтримці капеланського служіння в Україні. Протягом тривалого часу до 2020 року старшим єпископом, який очолював УЄЦ, був Василь Федорович Райчинц.

Семінарія розташована в Києві, діє за підтримки Асамблеї Божої Австралії та акредитована Європейською євангельською акредитаційною асоціацією та Міністерством освіти і науки України, співпрацює також із Лондонським теологічним інститутом («London School of Theology») та низкою інших міжнародних та американських організацій.

З моменту свого заснування у 1991 р. освітній заклад підготував сотні пасторів та служителів для протестантських церков України.

Це не перший сексуальний скандал, який приголомшив українські протестантські церкви: раніше «Слов’янський Сакраменто» повідомляв про такий випадок в Українській Церкві Християн Віри Євангельської (УЦХВЕ).

Руслан Гуржій, SlavicSac.com