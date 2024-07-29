Вивиан Дженна Уилсон, 20-летняя трансгендерная дочь Илона Маска, дала свое первое интервью NBC News, отвечая на недавние комментарии отца о себе и своей трансгендерности.

Вивиан публично раскритиковала отца за то, что он никогда не присутствовал в ее воспитании, мог быть “жестоким”, “холодным”, “равнодушным и самовлюбленным”, лего становился жестоким и негативно воспринимал ее проявления женственности.

В понедельник, 22 июля, в выпуске «Подкаста Джордана Б. Петерсона” миллиардер Илон Маск заявил, говоря о своей дочери, которая родилась мальчиком Ксавье, что она «не девушка» и сказал образно, что она «мертва», а также утверждал, что его обманом заставили дать разрешение на трансгендерное лечение, когда ей было 16 лет.

Вивиан Дженна Уилсон, через суд изменившая имя в 2022 году, опровергла эти утверждения, заявив, что ее отца никто не обманывал, и он знал, на что соглашался. Девушка решила высказаться, потому что не хотела оставлять без внимания распространяемую о себе ложь.

Девушка рассказала, что Маск не был поддерживающим отцом, часто оставлял детей на попечение матери или няни, несмотря на совместную опеку. Она описала его как холодного, вспыльчивого и самовлюбленного человека, а также рассказала о случаях жестокого обращения к себе в детстве.

Вивиан Дженна и ее брат-близнец — дети первой супруги Маска, писательницы Джастин Маск. Пара развелась в 2008 году, разделив опеку над детьми. Уилсон сейчас учится в колледже и изучает языки.

В интервью девушка рассказала, что не общалась с известным отцом около четырех лет и не хочет, чтобы он определял ее жизнь. Она подчеркнула, что является взрослым человеком, чья жизнь должна определяться собственным выбором.

В последние годы Маск занял жесткую правую позицию и выступает против ЛГБТ-сообщества, по его словам, гендерная трансформация дочери послужила стимулом для его перехода в консервативную политику. Недавно он заявил, что планирует перенести штаб-квартиру SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за закона, подписанного губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, который запрещает школьным округам требовать от сотрудников уведомлять родителей о гендерной идентификации их ребенка.