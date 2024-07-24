Гражданин России обвиняется в сговоре с российской военной разведкой с целью уничтожения компьютерных систем правительства Украины.

Как сообщает Департамент юстиции США, 22-летний гражданин России Амин Тимович Стигал обвиняется в сговоре с целью взлома и уничтожения компьютерных систем и данных. В преддверии полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года целью Стигала были системы и данные украинского правительства, не имеющие военной или оборонной роли. Более поздние цели включали компьютерные системы в странах, которые оказывали поддержку Украине, включая США.

Стигал остается на свободе. За информацию о его местонахождении или его злонамеренной киберактивности предлагается вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов.

Согласно судебным документам, в январе 2022 года Стигал и сотрудники Главного разведывательного управления Генерального штаба (ГРУ) РФ (сообщники) вступили в сговор с целью использования услуг американской компании для распространения вредоносного ПО «WhisperGate» для десятков компьютерных систем украинских правительственных учреждений, чтобы уничтожить эти системы и связанные с ними данные до российского вторжения в Украину.

13 января 2022 года сообщники атаковали несколько украинских правительственных сетей, в том числе Министерство иностранных дел Украины, Государственное казначейство, Судебную администрацию, Государственный портал цифровых услуг и др. Сообщники заразили компьютеры в этих и других сетях вредоносным ПО WhisperGate, которое было разработано как программа-вымогатель. Однако, как утверждается в обвинительном заключении, WhisperGate на самом деле представлял собой кибероружие, предназначенное для полного уничтожения целевого компьютера и связанных с ним данных.

В ходе этих атак сообщники взломали несколько атакованных украинских компьютерных систем, украли конфиденциальные данные и испортили веб-сайты, написав: «Украинцы! Вся информация о вас стала достоянием общественности, бойтесь и ожидайте худшего. Это для вашего прошлого, настоящего и будущего». В тот же день сообщники выставили взломанные данные на продажу в Интернете.

В августе 2022 года сообщники взломали транспортную инфраструктуру центральноевропейской страны, которая поддерживала Украину.

В обвинительном заключении также утверждается, что с 5 августа 2021 года по 3 февраля 2022 года сообщники использовали ту же компьютерную инфраструктуру, которую они использовали в атаках, связанных с Украиной, для проверки компьютеров, принадлежащих федеральному правительственному агентству в Мэриленде.

В случае признания виновным Стигалу грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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