Убийца украинского полицейского в Сакраменто признан виновным

Убийца представителя шерифа Марка Стасюка признан виновным.

Спустя почти 6 лет после убийства представителя шерифа Марка Стасюка при исполнении служебных обязанностей, 23 июля присяжные признали 44-летнего Антона Лемона Пэриса виновным в убийстве первой степени. Он также был признан виновным в покушении на убийство и в хранении огнестрельного оружия.

Вынесение приговора назначено на 19 августа.

17 сентября 2018 года Антон Лемон Пэрис и его бывшая девушка были в магазине Pep Boys на Фолсом-бульваре в Ранчо Кордова. Пэрис начал нервно себя вести и агрессивно расхаживал по магазину, делая откровенные угрожающие замечания. Несколько сотрудников видели, как он скидывал товар с полок и говорил, что собирается убить всех в магазине.

Один из сотрудников позвонил в полицию, на место прибыли представители шерифа округа Сакраменто Марк Стасюк и Джули Робертсон. Первым вошел Стасюк и спросил Париса, могут ли они с ним поговорить. Видеонаблюдение показывает, что у обоих служителей правоохранительных органов в это время не было ни оружия в руках.

Пэрис резко помчался к открытым дверям, Стасюк последовал за ним. В процесс погони Пэрис достал пистолет и начал стрелять, ранив сотрудника магазина в верхнюю часть спины, потом он повернулся к Стасюку, который еще не успел вытащить оружие, и выстрелил в него, из-за чего он вылетел из дверей на парковку. Потом Пэрис приблизился к к нему и выстрелил в голову, этот выстрел оказался смертельным. Марку Стасюку было 27 лет.

Затем Пэрис открыл огонь по представителю шерифа Робертсон, которая пыталась вызвать помощь по рации. После этого преступник покинул место происшествия и побежал по бульвару Фолсом. Когда подоспевшие представители шерифа обнаружили его, он начал стрелять и по ним. В ответ правоохранители открыли огонь, ранив Пэриса. Его доставили в больницу.

“От имени офиса шерифа округа Сакраменто и департамента полиции Ранчо Кордова мы выражаем глубокую благодарность за осуждение лица, ответственного за трагическую смерть представителя шерифа Марка Стасюка, который был застрелен при исполнении служебных обязанностей 17 сентября 2018. Приверженность представителя шерифа Стасюка служению нашему обществу никогда не будет забыта, и сегодняшний приговор приносит меру справедливости в его память и утешение для его близких, наших агентств и всего нашего сообщества,” — написали представители шерифа.