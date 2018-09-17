В Сакраменто в перестрелке погиб полицейский украинского происхождения

В Ранчо-Кордове в перестрелке убит полицейский-украинец Марк Стасюк. Об этом корреспонденту «Славянского Сакраменто» сообщил на месте происшествия пресс-секретарь Службы шерифа округа Сакраменто сержант Шон Хемптон.

По словам представителя полиции, диспетчеру экстренной службы поступил звонок с сообщением о тревоге из магазина автозапчастей Pep Boys. Прибывшие на место происшествия полицейские вступили в перестрелку с нарушителем, в результате чего офицер Стасюк и его партнер по наряду были ранены, а стрелявший покинул магазин и столкнулся с другой группой полицейских. Несмотря на то, что подозреваемый был ранен, он продолжал оказывать сопротивление. В итоге он был задержан полицией.

Сообщается, что 27-летний Марк Стасюк был ранен в верхнюю часть туловища и скончался в больнице. Руководство Службы шерифа приносит соболезнования семье погибшего. Офицер Джулия Робертсон, приехавшая на вызов вместе с Марком, была ранена в руку и находится в удовлетворительном состоянии в медицинском центре Калифорнийского университета в Дейвисе.

«Марк служил в Департаменте четыре с половиной года, он работал в полиции Ранчо-Кордовы в качестве патрульного, – рассказал в интервью “Славянскому Сакраменто” сержант Шон Хемптон. – Он был прекрасным энергичным человеком, работал в ночную и вечерние смены. Мы потеряли удивительного человека».

Как сообщил представитель Службы шерифа, в марте этого года Марк женился.

В перестрелке также пострадал случайный прохожий. Его жизни не угрожает опасность.

По словам шерифа Скотта Джонса, это уже второй случай убийства полицейского в округе Сакраменто за последний год.