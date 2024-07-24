Джо Байден: лучший способ объединить страну – передать эстафету новому поколению

В среду президент США Джо Байден выступает с речью в Овальном кабинете Белого дама, чтобы объяснить свое историческое решение отказаться от участия в выборах 2024 года и передать эстафету Камале Харрис.



В своем первом обращении к нации после выхода из президентской гонки, 81-летний президент представит свое наследие как выдающееся и заявит, что останется работать на посту шесть месяцев, оставшиеся до окончания его срока.

«Защита демократии важнее любого титула. Я черпаю силу и нахожу радость в работе на благо американского народа. Я решил, что лучший путь идти вперёд — передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу страну», – говорится в заявлении, содержащем отрывки из речи президента, которое было разослано незадолго до его начала.

Байден подтверждает, что в течение следующих шести месяцев он «будет сосредоточен на выполнении своих обязанностей президента.

«Это значит, что я продолжу снижать расходы для семей трудящихся и развивать нашу экономику. Я буду продолжать защищать наши личные свободы и наши гражданские права – от права голоса до права выбора».

Вооружившись поддержкой Байдена, вице-президент Камала Харрис собрала достаточно голосов делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии. Она готова встретиться с Дональдом Трампом, который уже приступил к предвыборной кампании.



«Благодаря вашей поддержке, я продолжаю бороться за будущее нашей страны», – сказала Харрис в своем выступлении перед сообществом афроамериканок в Индианаполисе.



Она раскритиковала «Проект 2025» – радикальный план правительственной реформы, который связывают с Трампом – как попытку «вернуть Америку в темное прошлое».



59-летняя Харрис также отдала должное Байдену, заявив, что его речь в среду будет посвящена «не только выдающейся работе, которую он проделал, но и его работе в ближайшие шесть месяцев».

Джо Байден снялся с выборов

Байден ошеломил мир, когда объявил, что не будет добиваться переизбрания, поддавшись давлению после неудачных дебатов с Трампом в прошлом месяце.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам в среду, что решение Байдена «не имеет ничего общего с его здоровьем». Она отрицала, что Белый дом скрывал какое-либо возможное ухудшение состояния Байдена.



Байден пообещал в соцсети X, что в телевизионном обращении он расскажет «что всех ждет впереди и то, как он завершит работу для американского народа».



Он вернулся в Белый дом во вторник, проболев почти неделю COVID-19, в своем доме на берегу океана, проводя время в изоляции, во время которой он принял решение выйти из президентской гонки.



Республиканцы призвали Байдена уйти и в отставку и с поста президента, заявив, что если он не способен баллотироваться в президенты, то он не годится и на пост главы страны.



Байден, который все более критично относится к военной кампании Израиля в секторе Газа, встретится в четверг в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Русская служба «Голоса Америки»