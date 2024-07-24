В четверг, 18 июля, произошла попытка похищения ученика в средней школе Sequoia в городе Редвуд-Сити. Как сообщает полиция, злоумышленник 24-летний Трей фон Дуус, пытался «забрать» ученика во время занятий в школе.

Согласно обнародованным следователями данным, около 2 часов дня “подозрительный мужчина, в класс кампуса, схватил 16-летнего подростка и сказал ему, что ему нужно пойти с ним, потому что он полицейский. Учительнице, попытавшейся помешать злоумышленнику, он сказал, что работает на правительство и у него есть пистолет. Учительница не растерялась: она велела Дууса уйти, а своей помощнице сказала запереть дверь класса.

В результате инцидента никто не пострадал, но школа была заблокирована на некоторое время.

Прибывшие офицеры полиции обнаружили злоумышленника, он не выполнял их приказы, но его быстро усмирили полиции. Позже полицейские обнаружили, что Дуус сделал ножом дыру в стене женского туалета и украл картридж для принтера.

Как утверждает следствие, в своих показаниях Дуус заявил, что не помнит, что произошло в кампусе, но также утверждал, что он – русский шпион и находился на кампусе, чтобы раскрыть убийство, совершенное одним из учеников.

Дуусу было предъявлено обвинение в похищении человека, краже со взломом, проносе оружия на территорию школы и вандализме. Предварительные судебные слушания начнутся 1 августа.