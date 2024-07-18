Президент Байден получил положительный тест на COVID-19, у него “легкие симптомы”.

“Сегодня днем я получил положительный тест на COVID-19, но чувствую себя хорошо и благодарю всех за добрые пожелания. Я буду находиться в изоляции, пока выздоравливаю, но в это время продолжу работать над выполнением задач для американского народа”, написал Байден на Facebook.

Президент Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19 во время поездки в Лас-Вегас в среду и испытывает “легкие симптомы”, включая “общую слабость” от инфекции, сообщил Белый дом.

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что Байден отправится в свой дом в Делавэре, где будет “самоизолироваться и продолжать выполнять все свои обязанности в полном объеме в это время”.

46-му президенту Байдену 81 год, из-за чего многие избиратели опасаются за его здоровье. Это уже третий раз за последние два года, когда у президента Байдена обнаружен COVID-19.

