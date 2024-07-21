Президент Джо Байден объявил в воскресенье, что прекращает свою кампанию по переизбранию на пост президента, завершая тем самым свою полувековую политическую карьеру и резко меняя расстановку сил в борьбе за Белый дом всего за четыре месяца до выборов.

Байдену, которому исполнился 81 год, не удалось изменить растущие настроения внутри его партии о том: многие считают, что он слишком слаб для службы и обречен на поражение от Дональда Трампа в ноябре. Он поддержал вице-президента Камалу Харрис как кандидата от демократов.

«Мои сограждане демократы, я решил не принимать номинацию и сосредоточить все свои силы на выполнении обязанностей президента до конца моего срока».

По словам действующего президента, за последние три с половиной года “мы как нация добились большого прогресса”.

“Сегодня Америка имеет самую сильную экономику в мире. Мы сделали исторические инвестиции в восстановление нашей страны, в снижение стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей и в расширение доступного медицинского обслуживания для рекордного числа американцев. Мы предоставили крайне необходимую помощь миллиону ветеранов, подвергшихся воздействию токсичных веществ. Принят первый за 30 лет закон о безопасности оружия. Назначена первая афроамериканка в Верховный суд. И принято самое важное климатическое законодательство в мировой истории. Америка никогда не была в лучшем положении для лидерства, чем мы сегодня”.

Лидер благодарит американский народ за поддержку политики его администрации и подчеркивает, что демократическим силам удалось защитить и сохранить демократию в стране.

“Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел в отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока,” – заявил президент.

Президент обещает позже предоставить американскому народу детали своего решения.