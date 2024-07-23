За ее кандидатуру на выдвижение в президенты высказались экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и многие губернаторы-демократы, пишет Русская служба «Голоса Америки».

По неофициальным данным, вице-президент Камала Харрис заручилась достаточной поддержкой, чтобы стать официальным кандидатом в президенты от Демократической партии.

Для выдвижения на партийном съезде, который пройдет 19-22 августа, Харрис необходимо получить 1976 голосов. По данным Associated Press, по состоянию на понедельник число поддержавших ее делегатов превысило 2200. Как отмечает агентство, эти данные основываются на заявлениях отделений партии в штатах и опросах делегатов.

«Я с нетерпением жду возможности официально принять номинацию в ближайшее время», – говорится в заявлении Харрис, опубликованном в понедельник.

Еще до того, как президент Джо Байден объявил о своем выходе из гонки, лидеры демократов планировали провести виртуальное голосование в преддверии съезда.

Официальные представители партии соберутся в среду для завершения необходимых процедур, однако уже в понедельник председатель Демократического национального комитета Джейми Харрисон заявил журналистам, что кандидат в президенты будет избран до 7 августа.

После того, как президент Джо Байден в воскресенье неожиданно снял свою кандидатуру и поддержал кандидатуру Харрис, она в течение нескольких часов собрала на свою кампанию более 80 миллионов долларов.

Кандидатуру 59-летней Харрис поддержали многие политики-демократы; никто из ее потенциальных соперников в борьбе за номинацию не заявил о намерении конкурировать с ней.

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, по-прежнему обладающая значительным влиянием в партии, поддержала выдвижение Харрис. Ожидается, что примеру Пелоси последуют и другие ведущие демократы в Конгрессе.

«Сегодня с огромной гордостью и безграничным оптимизмом за будущее нашей страны я поддерживаю кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента США, – заявила Пелоси в понедельник. – Моя горячая поддержка Камалы Харрис на пост президента носит официальный, личный и политический характер».

Харрис поддержали многие губернаторы штатов, принадлежащие к Демократической партии. Среди них – Джей Роберт Прицкер (Иллинойс), Гретчен Уитмер (Мичиган), Энди Бешир (Кентукки), Уэс Мур (Мэриленд), Гэвин Ньюсом (Калифорния), Тим Уолз (Миннесота) и Тони Эверс (Висконсин). Имена некоторых из них назывались в качестве возможных кандидатов в вице-президенты, хотя Харрис публично не высказывалась на эту тему.

Харрис была сенатором от Калифорнии, самого многонаселенного штата страны. В 2020 году Байден выбрал ее своим кандидатом на пост вице-президента. До выхода Байдена из президентской гонки она баллотировалась в качестве кандидата в вице-президенты и на второй срок.

Штаб Трампа заявил в предвыборной рекламе, что Харрис знала об ухудшении состояния здоровья 81-летнего Байдена.

«Камала была в этом замешана, – говорится в рекламе. – Она скрывала очевидный умственный упадок Джо. Камала знала, что Джо не справится с работой. Поэтому она сделала это». Поэтому, утверждается в рекламе, «Камала тоже несет ответственность за провалы» нынешней администрации.

Выступая на предвыборном мероприятии в понедельник, Харрис сказала, что что она с гордостью представит свои достижения для сравнения с достижениями 78-летнего Трампа.

«Дональд Трамп хочет вернуть нашу страну в прошлое, к тем временам, когда многие из наших соотечественников не могли в полной мере пользоваться своими правами и свободами. Но мы верим в светлое будущее, в котором найдется место для всех американцев», – сказала она.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на издание The Hill сообщило, что со второй половины дня воскресенья до вечера понедельника кампания Харрис собрала более 100 миллионов долларов. Отмечается, что вклады поступили от 1,1 миллиона индивидуальных доноров.