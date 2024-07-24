Американская гражданка, рожденная в Киеве, посещает с концертами оккупированные Россией территории Украины.

Речь об известной певице Любови Успенской. 23 июля известная исполнительница русского шансона, а по совместительству обладательница американского паспорта, артистка отправилась на оккупированную Россией территорию Украины – на Донбасс.

В поездке ее сопровождали эпатажная российская телеведущая Маша Малиновская и дочь Татьяна Плаксина, тоже гражданка США, как и мама. Во время визита звезда русского шансона исполнила несколько своих знаменитых шлягеров перед молодёжью города Донецк, после чего она раздала гуманитарную помощь, которую женщины привезли из Москвы.

Успенская не переставала восхищаться жителями Донбасса и высказала свое удивление и восторг местным журналистам. Уроженка Киева заявила, что мечтает снова вернуться на оккупированные территории Украины, чтобы порадовать своих поклонников очередными хитами. Также во время поездки певица пристыдила уехавших и получивших статус “иноагентов” россиян.

Примечательно, что певица решила скрыть от публики информацию о своей достаточно рискованной поездке на оккупированные украинские территории: о ее приезде в Донецк знали лишь немногие жители города.

В социальных сетях королева русского шансона ведет активные деятельность и подробно пишет о своей творческой жизни, но о своем визите на Донбасс она не проронила ни слова.

Любовь Успенская – советская, американская и русская певица, исполняющая преимущественно русский шансон. В 1978 году она вместе со своим вторым супругом эмигрировала в США. Первым американским городом, где она долго жила и работала (пела в ресторанах) был Нью-Йорк. В 1986 году певица переехала в калифорнийский город Лос-Анджелес.

После распада Советского Союза Успенская начала регулярно ездить в Россию, выступать и записывать альбомы, с 2003 года перебралась туда окончательно. По ее собственным словам, она получила российское гражданство и “ее мечта сбылась”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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