В связи с решением президента Байдена выйти из президентской гонки, предполагаемый кандидат Камала Харрис оказалась перед чрезвычайно коротким окном для проведения своей предвыборной кампании, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в воскресенье объявил о прекращении своей кампании по переизбранию на новый срок. Действующий глава государства поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис для участия в ноябрьских выборах.

«Сегодня я хочу полностью поддержать Камалу как кандидата от нашей партии в этом году, – написал он в посте на X. – Демократы — пора объединиться и победить Трампа».

В связи с сегодняшним решением президента Байдена выйти из президентской гонки, вице-президент и предполагаемый кандидат от демократов Камала Харрис сталкивается с чрезвычайно коротким окном для проведения предвыборной кампании. Всего за несколько недель до съезда по выдвижению кандидатов от партии, ей также предстоит выбор кандидата в вице-президенты.

Предлагаем вашему вниманию заявление вице-президента Камалы Харрис по поводу решения президента Бадена:

«От имени американского народа я благодарю Джо Байдена за его выдающееся лидерство на посту президента Соединенных Штатов и за десятилетия служения нашей стране. Его выдающееся наследие, его достижения не имеют себе равных в современной американской истории, превосходя наследие многих президентов, которые занимали свой пост два срока.

«Для меня большая честь быть его вице-президентом, и я глубоко благодарен президенту, доктору Джилл Байден и всей их семье. Впервые я познакомился с президентом Байденом через его сына Бо. Мы были друзьями с тех пор, как вместе работали генеральными прокурорами в своих штатах. Когда мы работали вместе, Бо рассказывал мне истории о своем отце.

Каким отцом — и каким человеком — он был. И качества, которые Бо почитал в своем отце, — это те же качества, те же ценности, которые я видела каждый день в деятельности Джо Байдена на посту президента: его честность и порядочность. Его большое сердце и преданность своей вере и своей семье. Его любовь к нашей стране и американскому народу.

Этим самоотверженным и патриотическим актом президент Байден совершил то, что он делал на протяжении всей своей жизни: поставил американский народ и нашу страну превыше всего.

Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. За последний год я ездила по стране, беседуя с американцами о предстоящих судьбоносных выборах.

И это то, что я продолжу делать в ближайшие дни и недели. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию и наш народ, чтобы победить Дональда Трампа и его экстремистскую программу «Проект 2025».

У нас есть 107 дней до дня выборов. Мы будет бороться вместе. И вместе мы победим».