Байден не идёт на второй срок. Возраст, неудачные дебаты и давление внутри партии заставили его принять это решение.

Правильно или нет, мы никогда не узнаем. Если Трамп победит, мы не узнаем, мог ли победить Байден. И если Трамп проиграет, мы точно так же не узнаем, мог ли победить Байден.

Теперь демократические элиты и делегаты (в основном делегаты Байдена) должны будут сами номинировать другого кандидата. И нам всем нужно будет объединиться вокруг их выбора. Кто бы это ни был. Без нытья, без скандалов, без «почему не мой любимый кандидат», без мрачных предвещаний неминуемого поражения. А если вы сами требовали отставки Байдена, то тем более без обвинений в адрес каких-то абстрактных «демократов», потому что вы и есть те самые «демократы», которые на этом настаивали.

Ещё до выхода Байдена из президентской гонки многие фантазировали о каких-то других кандидатах. Но с очень высокой вероятностью партия номинирует ВП Камалу Харрис. Байден уже объявил о своей поддержке. Это натуральное решение. Она тоже была во всех бюллетенях. У неё остаётся доступ ко всем деньгам и инфраструктуре. Отказать Харрис, темнокожей женщине, приведёт к скандалу и может оттолкнуть часть избирателей.

В опросах общественного мнения Харрис проигрывает Трампу приблизительно так же, как и Байден. Но у неё будет возможность снова представить себя избирателям. И когда это произойдёт, не стоит рассказывать, чем она вам может не нравиться и кого вы хотели бы видеть на её месте.

Харрис – бывший прокурор, бывший сенатор и ВП. После Байдена это один из самых квалифицированных кандидатов на пост президента. Я готов голосовать против Трампа за дверной проём, но я не сомневаюсь, что Харрис будет прекрасным президентом.

Если партия всё же номинирует кого-то другого, скорее всего, будет грызня. Не факт, что победит кто-то лучше Харрис. И нужно будет срочно искать методы, как “разрулить” финансы и инфраструктуру.

Дмитрий Абрамсон