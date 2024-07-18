Талса, второй по величине город штата Оклахома с населением около 390 тысяч жителей, приглашает всех работников, имеющих удаленную работу, жить и работать. При этом город предлагает всем желающим переехать подъемные в размере $10 000 на покупку или аренду жилья.

Программа Tulsa Remote действует с 2018 года, более 3000 удаленных работников переехали жить в город по этой программе, что привело к экономическому росту, т.к. создаются новые рабочие места и открываются бизнесы.

Чтобы переехать в Талсу, соискатели должны соответствовать пяти квалификационным требованиям программы:

– Вам исполнилось 18 лет

– Вы имеете право работать в США

– В настоящее время у вас есть постоянная удаленная работа за пределами Оклахомы.

– Вы можете переехать в Талсу в течение 12 месяцев с момента одобрения.

– Перед подачей заявления вы прожили за пределами Оклахомы в течение одного года.

Заявку можно оформить на сайте программы Tulsa Remote, после ее одобрения соискателя пригласят на виртуальное собеседование. В течение двух недель после собеседования вы получите обновленную информацию о статусе вашего заявления и если вас выбрали, то вам необходимо будет пройти проверку биографических данных и подтверждение дохода.

Помимо финансовой помощи для приобретения недвижимости будущие жители Талсы получат бесплатное членство на 36 месяцев для использования коворкинг-пространства, льготы через платформу Benepass, которая дает доступ к местным фитнес-студиям, оздоровительным спа-центрам и поставщикам психиатрических услуг. Также программа Tulsa Remote предлагает тур по городу, чтобы финалисты исследовали город до переезда.

Подробнее с программой Талсы, ограничениями, бенефитами и условиями можно ознакомиться здесь на сайте программы.

Талса – не единственный город США, предлагающий деньги за переезд, в столице Канзасе Топике тоже платят желающим сменить место жительства.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship