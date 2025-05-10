Оклахома призывает Верховный суд США пересмотреть решение по однополым бракам

Оклахомский сенат и палата представителей приняли совместную резолюцию, в которой призвали Верховный суд США отменить решение по делу Obergefell v. Hodges (2015), узаконившее однополые браки по всей стране. В документе утверждается, что это решение противоречит Конституции США, историческим традициям страны и нарушает полномочия отдельных штатов.

Законодатели напомнили, что в 2004 году более 75% жителей Оклахомы проголосовали за поправку к Конституции штата, определяющую брак как союз между одним мужчиной и одной женщиной. Эта норма, закреплённая в статье II, раздел 35 Конституции Оклахомы, также запрещает признание однополых браков, заключённых в других штатах.

Авторы резолюции обвинили Верховный суд в «создании несуществующих прав» и «ущемлении религиозной свободы». Они также заявили, что двое судей, поддержавших решение Obergefell — Рут Бейдер Гинзбург и Елена Каган — должны были взять самоотвод, поскольку ранее проводили церемонии однополых браков, и, по их мнению, были предвзяты.

В резолюции также упоминается, что решение по делу Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (2022), которое отменило федеральную защиту права на аборт, должно служить прецедентом для возврата полномочий по определению брака обратно в ведение штатов.

Законодатели утверждают, что последствия Obergefell «нанесли урон религиозным свободам, биологическим различиям полов и правам женщин» и заявили о намерении продолжать борьбу за возврат традиционного понимания брака на уровне штата.