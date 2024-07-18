Русская служба «Голоса Америки» собрала несколько фактов о стрелке, совершившем покушение на бывшего президента США.

13 июля во время предвыборного митинга Республиканской партии 20-летний Томас Крукс из Пенсильвании произвел несколько выстрелов в Дональда Трампа, легко ранив бывшего президента США, убив одного из участников митинга и тяжело ранив двух других. Следствие до сих пор не может определить мотивы действий стрелка.

Его семья, близкие друзья и коллеги пока не делали подробных публичных заявлений. В ФБР утверждают, что все еще анализируют его телефон и другие улики, собранные на месте стрельбы и в его доме. Что известно о Круксе на данный момент:



– У Крукса было мало друзей, он не был активен в социальных сетях и не имел никаких особых политических убеждений, которые могли бы послужить мотивом для его действий. Одноклассники описывали его как умного, но замкнутого человека, который часто ходил в наушниках и предпочитал сидеть в одиночестве, глядя в телефон.



– Как сообщает ABC News, Крукс предположительно разместил следующее сообщение на игровой платформе Steam: «13 июля состоится моя премьера, смотрите, как это будет происходить». Других оставленных стрелком записей, предсмертных записок и сообщений в социальных сетях, способных объяснить его мотив, следователи пока не обнаружили.



– Политические пристрастия Крукса туманны: он был зарегистрирован как республиканец, но федеральные отчеты о финансировании избирательных кампаний также показывают, что человек с его именем пожертвовал 15 долларов в поддержку группы, работающей над повышением явки избирателей за демократов.

– Окончив школу в 2022 году, Крукс с отличием закончил колледж и получил диплом техника. Он также работал в доме престарелых помощником диетврача.



– Крукс пытался попасть в школьную команду по стрельбе из винтовки, но его не приняли из-за плохих результатов.



– Его отец – Мэтью Крукс – купил винтовку в 2013 году в магазине для любителей активного отдыха.



– За день до покушения на Трампа Томас Крукс отправился в местный спортивный клуб и потренировался на стрельбище, говорится в сводке федеральной разведки. В день покушения он приобрел 50 винтовочных патронов в местном оружейном магазине и один поехал на митинг Трампа.



– Проверка телефона Крукса, проведенная ФБР, показала, что за несколько дней до стрельбы он искал изображения Байдена и Трампа, а также других известных личностей.



– Стрелок припарковал машину возле места митинга, спрятав в багажнике три самодельных взрывных устройства, подключенных к передатчику, который взял с собой. Передатчиком он не воспользовался или не успел воспользоваться.