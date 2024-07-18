Экономисты предлагают выдавать новый тип визы, чтобы привлекать иностранных специалистов в отстающие регионы США.

Некоторые части Соединенных Штатов входят в число самых богатых и образованных стран мира, в то время как другие регионы Америки борются с множеством социально-экономических проблем. Так было на протяжении всей истории США, но сегодня расхождения в экономическом развитии усугубляются новой эрой демографических проблем. Рост населения замедлился, число людей трудоспособного возраста стагнирует, а страна быстро стареет. Эти тенденции вызвали опасения, что Соединенные Штаты вскоре столкнутся с серьезными демографическими проблемами, с которыми Япония и некоторые страны Западной Европы столкнулись в последние десятилетия. Во многих частях страны эти проблемы уже возникли.

Группа экономических инноваций (EIG) предложила новую программу «Heartland Visa», которая учитывает места жительства в качестве инструмента, чтобы помочь пострадавшим сообществам. Программа основана на документе 2019 года.

Существующая иммиграционная политика квалифицированных специалистов в значительной степени выгодна густонаселенным, быстро развивающимся мегаполисам, но не приносит пользы большинству центральных населенных пунктов, сталкивающихся с демографическими и социально-экономическими проблемами.

Авторы программы считают, что законодатели могли бы улучшить ситуацию, приняв программу, направленную на достижение двойной цели: возрождение регионов, испытывающих трудности, и увеличение общего притока талантливых работников в экономику США.

Вместо того, чтобы привязывать визы к определенным работодателям Heartland Visas, как задумывается авторами, будет зависеть от участвующих в программе округов, которые будут соответствовать критериям, основанным на отстающем росте населения и рынках жилья. Соответствующие критериям округа будут решать, участвовать в программе или нет, а держатели виз будут выбирать участвующий регион по своему выбору, где они будут пользоваться широкими разрешениями на работу. В процессе выдачи виз приоритет будет отдаваться тем, у кого самые высокие доходы и существующие социальные связи с сообществами. Программа также будет сопровождаться специальной грин-картой HV, право на получение которой будет зарезервировано только для тех, кто продемонстрировал наибольшую ценность для своей местной экономики во время действия визы.

Авторы программы заявляют, что Heartland визы станут давно назревшим прогрессом в иммиграционной политике США, т.к. программа имеет потенциал для оживления значительной части страны. Высококвалифицированные иммигранты могут помочь стимулировать рост сообществ, страдающих от деиндустриализации.

Авторы программы «Heartland Visa» пишут, что законодатели обеих основных партий хоть и поддержали серию новых смелых экспериментов в области промышленной политики и экономического развития, уделяя особое внимание расширению географии инноваций в США, в то же время они игнорируют наиболее важный компонент развития новых технологических и инновационных экосистем – человеческий капитал.

Итак, право на участие в программе будет направлено на 1) округа, в которых наблюдается резкое сокращение населения или очень вялый рост, или 2) округа со скромным ростом, население которых достигло пика до 1980 года. Места с дорогим и ограниченным рынком жилья (например, район залива Сан-Франциско, Нью-Йорк, Сан-Диего, Кремниевая долина и др.) не будут иметь право на участие.

• Двойное согласие: округа, имеющие право на участие в программе, должны согласиться на участие в программе, а заявители на получение визы могут подать заявку в участвующий регион по своему выбору.

• Ежеквартальный рейтинг заработной платы: визы будут выдаваться ежеквартально заявителям с самыми высокими предложениями по заработной плате или историей заработка с поправкой на возраст и местные связи.

• Требования к месту жительства: Обладатели Heartland Visa должны будут проживать в участвующей зоне в течение определенного периода времени (но могут работать в фирме, расположенной где угодно).

• Постоянное место жительства: участники, достигшие высокого порога заработка во время действия визы, получат право на ускоренный, самостоятельно финансируемый путь к постоянному месту жительства без обременительных тестов на рынке труда.

• Масштаб: количество выдаваемых каждый год виз Heartland будет увеличиваться пропорционально доле округов, отвечающих критериям участия, которые решат участвовать, с минимальным количеством в 100 000 виз.

• Региональное распределение: каждый участвующий регион Heartland Visa будет получать ежеквартальную квоту Heartland Visa в зависимости от его населения.

• Срок: Визы будут выдаваться на первоначальный 3-летний срок с возможностью продления один раз в общей сложности на 6 лет.

Авторы программы Heartland Visa убеждены, что она “значительно расширит круг сообществ, способных извлечь выгоду из потока научных, технических и предпринимательских талантов, ставших возможными благодаря высококвалифицированной и высокооплачиваемой иммиграции. Поступая таким образом, это также позволит Соединенным Штатам лучше подготовиться к решению ряда надвигающихся экономических проблем в ближайшие десятилетия. Желание обеих партий восстановить американское доминирование в ключевых технологиях, укрепить цепочки поставок от внешних угроз и создать новые кластеры роста по всей стране не может быть достигнуто только за счет государственных долларов. В конечном счете, именно сумма навыков, ноу-хау и динамизма американских сообществ будет способствовать успеху или провалу этих инициатив”.

Vitaly Ataev Troshin, California Local News Fellowship

Ruslan Gurzhiy, Elena Kuznetsova, SlavicSac.com