Столице штата Канзас, Топике, настолько сильно необходима рабочая сила, что администрация даже готова платить, чтобы люди переезжали жить в этот город.

Около пяти лет назад была запущена программа «Choose Topeka». В её рамках все жители, впервые переехавшие в Топику, получают по 15 тысяч долларов в качестве подъемных. Но стоит учитывать, что городской бюджет ограничен и на эту программу ежегодно выделяется не более трехсот тысяч долларов.

Данная программа должна помочь городу закрыть вопрос нехватки рабочей силы и действует как для желающих, которые едут в Топику с целью работы, а также для сотрудников компаний, работающих на “удаленке”, они могут расчитывать выплату в размере 10 тысяч долларов.

В 2023 году власти Топики начали присматриваться к мигрантам, так как из-за сотни тысяч людей продолжают пересекать границу США в поисках политического убежища и хорошей жизни. Однако иммигрантам стоит помнить, что если они решат поехать в столицу Канзаса, чтобы принять участие в программе, у них должно быть разрешение на работу в США. Иммигранты без документов, не имеющие документов, не могут подать заявку.

С момента запуска программы Choose Topeka 70 человек переехали в Топику до ноября 2022 года. Подобные программы существуют в Талсе, Оклахоме и Совете Северо-Западного Арканзаса.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship