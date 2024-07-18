Илон Маск планирует перенести штаб-квартиру SpaceX и X из Калифорнии в Техас.

“Это последняя капля.

Из-за этого закона и многих других, которые ему предшествовали, направленных против семей и компаний, SpaceX теперь перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, Калифорния, в Старбазу, Техас,” – написал Илон Макс написал в на своей страничке в X во вторник.

“Последней каплей» миллиардер назвал новый закон, подписанный в понедельник губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, который запрещает школьным округам требовать от сотрудников уведомлять родителей о гендерной идентификации их ребенка.

“Около года назад я дал понять губернатору Ньюсому, что законы такого рода заставят семьи и компании покинуть Калифорнию, чтобы защитить своих детей,” — также написал Маск.

Oн также написал, что ему “надоело уклоняться от банд жестоких наркоманов, просто, чтобы войти и выйти из здания”, имея ввиду офис X в Сан-Франциско.

Стоит напомнить, что 2 года назад 18-летняя дочь Илона Маска, рожденная в браке с Джастин Уилсон, которая была замужем за Илоном с 2000 по 2008 годы, официально сменила имя, чтобы отмежеваться от своего отца-миллиардера. Она также изменила свой пол с мужского (родилась мальчиком-близнецом) на женский после того, как ей исполнилось 18 лет мальчиком двойняшкой в 2004 г.

Документы были поданы в Верховный суд округа Лос-Анджелес в Санта-Монике в апреле 2022 года, через пару месяцев эта информация распространилась в СМИ.