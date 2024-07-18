Тауэрский или, как его еще называют в народе, “желтый” мост, безусловно, является одним из главных символов Сакраменто.

Около века он соединяет столицу Калифорнии и округ Йоло.

Мост был построен на месте старого железнодорожного моста 15 декабря 1935 года в связи со значительно увеличившейся численность населения.

Его строительство обошлось казне в чуть менее 1 миллиона долларов (около 22 миллионов долларов по нынешнему курсу).

Центральная часть конструкции может подниматься над водой, чтобы давать возможность судам пройти по реке Сакраменто.

До шестидесятых годов по нему ездили не только автомобили и перемещались пешеходы, но ходили и поезда.

Изначально мост имел серебристо-алюминиевый оттенок и некоторые жители даже жаловались, что она дает блики. В 1976 году его решили покрасить желто-охристой краской, чтобы он соответствовал позолоченному куполу Капитолия штата.

В начале двухтысячных жителей Сакраменто попросили выбрать цвет Тауэрского моста и горожане проголосовали за золотой!

Однако и в этот раз были недовольные, которые были возмущены, что новая краска не такая позолоченная, как обещалось.

Тем не менее, ожидается, что новое покрытие моста прослужит 30 лет.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship