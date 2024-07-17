Департамент юстиции США провел встречи партнерами для расширения сотрудничества экстремизмом на расовой или этнической почве.

10 и 11 июля в Гааге Управление развития, помощи и обучения прокуроров за рубежом и Контртеррористическое бюро Государственного департамента США совместно провели третье ежегодное заседание Форума правоохранительных органов по борьбе с терроризмом (Counterterrorism Law Enforcement Forum, CTLEF).

CTLEF форум собрал представителей правоохранительных органов, прокуроров и других специалистов в области уголовного правосудия со всего мира, чтобы обсудить, как эффективно реагировать и противодействовать угрозам насильственного экстремизма на расовой или этнической почве (Racially or ethnically motivated violent extremism, REMVE).

На CTLEF форуме присутствовали участники из многочисленных стран-единомышленников Европы, Северной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия и Новая Зеландия) и Южной Африки, а также специалисты Европола, Интерпола, Европейского Союза, Глобального контртеррористического форума, Организации по безопасности и Сотрудничеству в Европе, Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Международного института правосудия и верховенства закона и др.

Все участники признают серьезную глобальную угрозу насильственного экстремизма на расовой или этнической почве, транснациональные связи и атаки которого усиливаются, а также возникают новые угрозы, вызванные технологическими изменениями.

За последние 20 лет международное сообщество наладило прочную координацию и сотрудничество в борьбе с террористическими группами и сетями, такими как Аль-Каида и ИГИЛ.

На форуме было расширено общее понимание глобальной деятельности REMVE, включая совпадение антиправительственных движений и движений сторонников теории заговора. Эта встреча, основанная на беседах участников первых двух форумов в Берлине в 2022 году и Осло в 2023 году, отражает тот тип сотрудничества, который понадобится в ближайшие годы, поскольку угрозы насильственного экстремизма на расовой или этнической почве продолжают укреплять их транснациональные связи. И форум CTLEF, третий по счету, продолжает служить площадкой для налаживания связей между правоохранительными органами-единомышленниками и другими партнерами и практиками по всему миру.

Помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен из отдела национальной безопасности Департамента юстиции обсудил усилия Департамента юстиции по борьбе с возросшими угрозами со стороны отечественных воинствующих экстремистов, в том числе тех, кто называет продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке источником вдохновения для нападения на американских евреев и мусульман.

Олсен также подчеркнул важность международного сотрудничества правоохранительных органов для противодействия растущим транснациональным связям между участниками насильственного экстремизма на расовой или этнической почве, многие из которых распространяют свои идеологии посредством использования социальных сетей и игровых онлайн-платформ.

Директор Управление развития, помощи и обучения прокуроров за рубежом Фэй Эренстамм отметила важность международного сотрудничества для борьбы с угрозой насильственного экстремизма на расовой или этнической почве, особенно учитывая новые угрозы, связанные с быстрыми технологическими изменениями и связанными с Россией ложными нарративами REMVE в Украине.