Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в понедельник подписал Законопроект Ассамблеи 1955, который запрещает школьным округам требовать от персонала уведомлять родителей, если ребенок просит обращаться к нему другим именем или местоимениями, или хочет пользоваться туалетом или участвовать в школьных мероприятиях, соответствующих другому полу, чем указано в его свидетельстве о рождении. Подписание закона произошло на фоне обострения напряженности по этому вопросу.

Обсуждение закона было очень эмоциональным: сенаторы-демократы ЛГБТК+ делились своими историями рассказывали истории о том, что происходило с ними, когда их родителям кто-то сторонний рассказывал об их тендерной идентичности (выгоняли из дома, скандалили и пр.), и утверждали, что гендерно-неконформные студенты должны иметь возможность открыто говорить со своими семьями на своих собственных условиях. На это законодатели-республиканцы настаивали, что штат не должен диктовать школьным округам применять ли им политику уведомления родителей и что школы обязаны быть прозрачными с родителями.

Стоит отметить, что против законопроекта выступают и религиозные деятели, утверждая, что он противоречит библейским учениям о роли семьи и родителей.