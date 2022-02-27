Украина обратилась в Гаагу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Зеленский написал в «Твиттере», что Украина официально подала иск: «Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Мы призываем суд принять срочное решение и приказать РФ немедленно прекратить военные действия и ожидаем, что судебные слушания начнутся уже на следующей неделе».

Президент РФ Владимир Путин и иные российские лидеры оправдывают военное вторжение в Украину, обвиняя Киев в проведении политики геноцида в отношении русскоязычного населения на востоке страны. Международные наблюдатели не нашли никаких доказательств, подтверждающих это обвинение.

Международный суд ООН был создан в 1945 году. Все члены ООН автоматически попадают под его юрисдикцию, однако государство имеет право отказаться от участия в процессе по иску, поданному другим государством.