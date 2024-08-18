Служба маршалов США разыскала врача, незаконно распространявшего лекарства с содержанием наркотических средств.

Оперативная группа Объединенного отдела полиции по борьбе с беглыми преступниками Южного округа Западной Вирджинии объявила о задержании врача, разыскиваемого по федеральному обвинительному заключению по 10 пунктам обвинения в незаконном распространении контролируемых веществ.

57-летний доктор Александр Владимирович Отеллин, имеющий гражданство США и РФ и ранее живший в Чарльстоне, Западная Вирджиния, бежал из Америки в Россию несколько месяцев назад, чтобы избежать судебного преследования.

В 2021 году Департамент юстиции США возбудил уголовные дела против 42 медицинских работников в 31 округе США. Отеллин, который был практикующим психиатром в Южном Чарльстоне, был среди обвиняемых. В иске говорится, что Отеллин, психиатр, распространял наркотики, в том числе оксикодон, субоксон, амфетамин и алпразолам, вне обычной общепринятой медицинской практики и не для законных медицинских целей. Федеральное агентство по борьбе с наркотиками (DEA) начало получать информацию от фармацевтов округа Канавха, “что практика назначения Отеллином вызывала подозрения из-за того, что Отеллин прописывал необычно большие количества бупренорфина”.

Служба маршалов США и прокуратура США в Южном округе Западной Вирджинии совместно с Интерполом в Вашингтоне выдали «красное уведомление» Интерпола в отношении беглеца. Красное уведомление Интерпола — это запрос к правоохранительным органам по всему миру с просьбой найти и временно арестовать человека, разыскиваемого для уголовного преследования или для отбывания наказания.

В сентябре 2023 года Отеллин въехал в Армению, где был задержан властями страны в связи с «красным уведомлением» Интерпола и с существующим ордером на его арест. Маршалы США взяли Отеллина под стражу в Армении и в апреле перевезли его обратно в Америку. Он был доставлен в Южно-центральную региональную тюрьму, где ожидает дальнейшего судебного разбирательства без права выхода под залог.