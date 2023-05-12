Сенаторы требуют от Пентагона передать суду в Гааге доказательства российских преступлений в Украине

Американские сенаторы увеличивают давление на Пентагон, чтобы вынудить военных передать доказательства российских преступлений в Украине Международному уголовному суду в Гааге, передает VOA.

Во время слушаний в Сенате США ряд законодателей подвергли резкой критике действия Пентагона, который, как они выразились, «отсутствует в списке тех американских ведомств», которые сотрудничают с Международным уголовным судом в Гааге, который расследует российские военные преступления в Украине.

Среди этих преступлений – похищение детей, изнасилование, пытки и массовые казни. Генеральная прокуратура Украины задокументировала более 77 тысяч военных преступлений и преступлений против человечности, количество этих преступлений продолжает расти, напомнили сенаторы.

Глава Юридического комитета Сената сенатор-демократ Дик Дурбин спросил министра обороны США Ллойда Остина о том, почему министерство обороны не передало доказательств российских преступлений прокурору МКС Кариму Хану.

«Когда я встретился с Каримом Ханом, я спросил его, что Соединенные Штаты могут сделать, чтобы помочь ему собрать необходимые доказательства и документы для преследования Владимира Путина за эти ужасные военные преступления. Он сказал, что Государственный департамент сотрудничает, Министерство юстиции тоже. Но он не включил Министерство обороны, ваше ведомство», – сказал сенатор Дурбин.

Он напомнил, что, учитывая важность расследования и наказания за военные преступления, в прошлом году Конгресс законодательно разрешил США делиться критическими доказательствами военных преступлений и разведданными с Международным уголовным судом. Но, несмотря на это, Пентагон не передал свои данные МУС.

На этот вопрос министр Остин ответил, что полностью согласен с тем, что президента Путина нужно привлечь к ответственности за военные преступления, но его приоритетом является защита американских военных.