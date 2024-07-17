Агентство по охране окружающей среды ужесточает требования к крупным складам с целью сокращения загрязнения воздуха.

Агентство по охране окружающей среды США предложило одобрить правило Района управления качеством воздуха Южного побережья (AQMD), которое служит для защиты от загрязнения воздуха, вызванного складскими операциями, к которым относятся перемещение грузовых транспортных средств по складским помещениям.

Речь идет о зоне Южного побережья AQMD, в которую входят территории округов Лос-Анджелес, Ориндж, Риверсайд и Сан-Бернардино, долина Коачелла, где проживает более чем 17 миллионов человек или примерно 44% населения Калифорнии.

В 2021 году AQMD Южного побережья приняло правило, известное как Правило косвенного источника складирования, которое требует от крупных складов компенсировать загрязнение от трафика грузовиков. Это правило служит для сокращения вредных загрязнителей воздуха, включая оксиды азота и твердые частицы, возникающих в результате складских операций. Правило также касается сопутствующих мобильных источников загрязнения, таких как грузовики, доставляющие товары на объекты и обратно, грузовые автомобили на складах и транспортные холодильные установки. Дополнительные источники выбросов могут включать стационарное оборудование на объекте, такое как резервные дизельные генераторы или производственное оборудование.

Правило Южного побережья создает систему баллов – «Складские действия и инвестиции для сокращения выбросов» (WAIRE) -, которая позволяет складам зарабатывать баллы, выполняя определенные действия: инвестиции в технологии с нулевыми или почти нулевыми выбросами, использование солнечной энергии, установка на месте инфраструктуры зарядки или заправки с нулевым выбросом (ZE) или установку систем фильтрации в соответствующих зданиях, разработка индивидуального плана WAIRE или оплата комиссий за смягчение последствий.

К 2025 году это правило будет распространяться на все склады площадью более 100 000 квадратных футов.

Загрязнение из мобильных источников – кораблей, грузовиков и поездов – способствует ухудшению качества воздуха в регионе Большого Лос-Анджелеса. В случае окончательной доработки в предложенном виде Правило о косвенных источниках выбросов на складах станет обязательным на федеральном уровне.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship