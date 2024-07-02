Согласно судебным документам, как минимум с июля 2020 по 2023 год 58-летний Дмитрий Тимашев, имеющий гражданство РФ и США, координировал с партнером в России отправку деталей оружия из США в Россию. Взамен партнер оплатил обучение дочери Тимашева и арендную плату за квартиру в Екатеринбурге.

Соратник Тимашева сообщил ему имена и адреса, по которым были отправлены комплектующие к огнестрельному оружию и боеприпасы к нему. До 6 июля 2022 года все посылки отправлялись в Россию. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года он не могут осуществлять отправки напрямую в РФ, поэтому отправлял комплектующие на адрес родственника в Казахстане своего партнера, откуда товар отправляся в Россию.

Департамент Юстиции подчеркивает, что Тимашев отправил несколько партий комплектующих в Казахстан, зная, что в конечном итоге они предназначаются для России. Он также знал, что для экспорта запчастей через Казахстан в Россию требуется лицензия Департамента торговли, которой у него не было; он также скрыл факт незаконного вывоза, исказив содержание грузов в сопроводительных декларациях.

В начале июня Тимашев признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля путем экспорта в Россию частей, комплектующих и боеприпасов к огнестрельному оружию без необходимого разрешения.

Вынесение приговора назначено на 8 ноября, Тимашеву грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.