PG&E предупреждает об отключении электроэнергии в 10 округах в связи с жарой, которая усилится в Калифорнии накануне Дня Независимости.

Метеорологи Pacific Gas and Electric (PG&E), обслуживающую более 16 миллионов человек в Северной и Центральной Калифорнии, прогнозируют, что температура выше среднего начнется уже сегодня и продлится все выходные (многие уже почувствовали ее). Готовясь к жаре, PG&E задействовала свой Центр экстренных операций и все региональные и местные центры экстренной помощи; но компания также просит клиентов иметь план на случай возможных отключений электроэнергии и принять меры, чтобы оставаться в безопасности во время долгой и жестокой жары.

PG&E также предупреждает о возможном целевом отключении электроэнергии в целях общественной безопасности.

Компания проинформировала около 12 000 клиентов в 10 округах о том, что у них будет отключена электроэнергия “в целях безопасности, начиная со вторника утром”: Шаста, Техама, Гленн, Колуса, Лейк, Йоло, Напа, Сонома, Бьютт и Солано. Это крайняя мера безопасности, позволяющая снизить риск возникновения лесных пожаров во время прогнозируемого сильного ветра.

Как сообщает течение длительных периодов высоких температур потребление энергии увеличивается, а оборудование электросетей нагревается сильнее. Во время жары такому оборудованию, как трансформаторы, требуется время, чтобы остыть, обычно это происходит ночью, когда температура и потребление энергии падают. Аномальная жара с высокими ночными температурами может создать дополнительную нагрузку на оборудование и вызвать отключения, связанные с перегревом.

“Мы внимательно следим за районами, где прогнозируется аномально высокая температура и спрос на энергосистему будет повышенным, например, долина Санта-Клара и другие внутренние долины залива. Это в дополнение ко всей Центральной долине, где, по прогнозам, температура будет самой высокой,” — сказал Скотт Стренфел, старший директор по метеорологии и пожарной науке в PG&E.

В своем пресс-релизе PG&E сообщает, что заранее разместила бригады и оборудование, в районах, которые, как ожидается, пострадают от отключений, связанных с перегревом, и при необходимости будет мобилизовать оборудование в других районах.

На случай отключения электроэнергии из-за жары PG&E предлагает следующие советы по безопасности:

– Используйте фонарики на батарейках, а не свечи, из-за опасности возгорания.

– Клиенты, у которых есть генераторы, должны убедиться, что они правильно установлены лицензированным электриком в хорошо проветриваемом помещении.

– Заморозьте пластиковые контейнеры, наполненные водой, чтобы получились блоки льда, которые можно будет положить в холодильник/морозильник во время отключения электроэнергии, чтобы предотвратить порчу продуктов.

Для получения более подробной информации PG&E рекомендует связываться с их информационным центром по телефону 1-800-743-5002.