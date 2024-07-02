Как Medi-Cal расширяет услуги по охране материнского здоровья

По мере того, как Департамент здравоохранения (DHCS) продолжает трансформировать Medi-Cal, он расширяет доступ к материнскому здоровью через услуги доулы, программу до- и послеродового ухода, покрывающую период от зачатия до 12 месяцев после родов, диадный уход родитель-ребенок и другие бенефиты для беременных, в том числе тех, кто превышает лимит дохода Medi-Cal.

Дулы необходимы для устранения расовых и этнических различий в результатах для родителей и детей чернокожих, американских индейцев, латиноамериканцев, азиатов, жителей островов Тихого океана, поскольку уход доулы может помочь улучшить исход родов и сократить количество кесаревых сечений, эпидуральной анестезии, преждевременных родов, низкого веса при рождении и продолжительность родов.

На специальном брифинге EMS для этнических СМИ 4 июня руководитель DHCS и два местных медицинских работника-доулы рассказали как программы охраны материнского здоровья Medi-Cal помогают семьям и детям жить более здоровой жизнью на протяжении всего периода от зачатия и после него.

Medi-Cal, калифорнийская программа Medicaid, охватывает каждого третьего калифорнийца, или 15 миллионов, включая 1,3 миллиона детей. Покрытие Medi-Cal включает в себя расширенные услуги, такие как визиты доул, которые выходят далеко за рамки кабинета врача или больницы и удовлетворяют все потребности участника в физическом и психическом здоровье. Это четвертый из серии брифингов, посвященных продолжающейся трансформации Medi-Cal с целью создания системы здравоохранения для калифорнийцев.

Право на участие в программе Medi-Cal также было продлено с 60 дней после родов до 12 месяцев после родов, при этом для семей отменены страховые взносы.

“Поскольку Medi-Cal покрывает около половины всех родов в Калифорнии и почти 5% всех родов в США, это расширение “трансформирует ландшафт материнского здоровья” по всему штату,” – сказала Эрика Холмс, руководитель отдела льгот Департамента здравоохранения Калифорнии (DHCS). По ее словам, в Калифорнии и на большей части территории США неравенство, касающееся материнства, наиболее резко ощущается среди чернокожих матерей.

Департамент общественного здравоохранения Калифорнии (CDPH) сообщает, что чернокожие матери почти в четыре раза чаще умирают от причин, связанных с беременностью, чем белые матери, а риск преждевременных родов у них в 1,7 раза выше. Чернокожие дети в два раза чаще умирают до своего первого дня рождения, чем белые.

Данные CDPH также показывают, что уровень материнской смертности в Калифорнии в 2020 году составил 18,6 смертей на 100 000 человек, что на 45% больше по сравнению с показателем 12,8 в 2019 году, в то время как этот показатель среди чернокожих матерей был в три раза выше, чем среди белых, азиатских и латиноамериканских матерей. Уровень смертности среди тех, кто пользовался Medi-Cal в 2021 году, до расширения услуг, был в 2,8 раза выше, чем среди тех, у кого было частное медицинское страхование.

Как сказала Эрика Холмс, по данным Американского колледжа акушеров и гинекологов и Общества медицины матери и плода, “одним из наиболее эффективных инструментов улучшения исходов родов, включая уменьшение боли, кесарева сечения и продолжительности родов, является постоянное присутствие вспомогательного персонала, например доулы.

“Чтобы уменьшить барьеры, участникам Medi-Cal теперь не нужно отдельное письменное направление для получения доулы; они могут использовать наш регулярно обновляемый каталог доул, в котором указаны этнические группы и языки, на которых говорят, чтобы получить помощь непосредственно от доул, которые получают самую высокую компенсацию по программе Medicaid в стране,” – сказала Эрика Холмс.

По состоянию на 31 мая 2024 года DHCS одобрило 455 заявок на участие в программе доул, причем 336 из них были индивидуальными, а не групповыми доулами.

“В течение стольких лет, чтобы выполнять работу, нам приходилось концентрироваться на результате, исключая доходы, которые мы инвестировали,” — сказала Кайрис Чиаджи, доула с более чем 25-летним стажем, основавшая «Дети Солнца», работающий в пилотной программе доул DHCS в Северной Калифорнии, а сейчас работает доулой Medi-Cal в Сакраменто.

“Развивая преимущества для доул вместе с DHCS посредством пропаганды политики и рекомендаций по реализации в течение последних двух лет, мы, наконец, получили возможность услышать государственных чиновников, принимающих решения, и отойти от рассмотрения беременности как патологии, которую нужно вылечить,” – продолжила она. “Для продвижения нашего штата к пониманию того, что использование связей с сообществом имеет решающее значение для материнского здоровья, что беременность – это не просто тело, производящее ребенка, не связанное с тем, что происходит до и после, – это историческое событие.”

“Однажды 18-летний мужчина, находившийся в больнице с подругой с ребенком, не чувствовал себя в безопасности из-за оказываемой им помощи,” — рассказала она историю из своего опыта. “Я пришла, и сразу произошла смена. Вопросы, которые им задавали, изменились. Роль отца в семье была защитником, но как защитить кого-то, если не знаешь, что должно произойти, а что нет?”

По ее словам, более 80%, связанных с беременностью в США, можно предотвратить, она сказала, что “как доулы мы можем восполнить этот пробел, усиливая голоса семей, распознавая проблемы до того, как они достигнут кризиса”.

“Происхождение греческого слова «доула» может означать «женщина, которая служит» или «рабыня», но мы не рабы. Мы служим нашему сообществу, и благодаря нашему великому государству нам не приходится работать бесплатно,” — продолжила Кайрис Чиаджи. “Я становлюсь свидетелем чудес… Если бы вы спросили меня 10 лет назад, было ли это возможно, я не уверена, что поверила бы в это.”

“Одна из особенностей Калифорнии заключается в том, что она уделяет особое внимание общественной помощи,” — сказала Хефри Райли, соучредитель и директор Frontline Doulas, обслуживающей более 700 семей, в основном афроамериканцев, в рамках общественных программ в округе Лос-Анджелес. Поставщик Medi-Cal, который работал с DHCS над созданием услуг доул. “Поскольку я рожала по программе Medi-cal более 20 лет назад, могу сказать, что ничего из этого тогда не было доступно.”

“Доулы, скорее всего, столкнутся с семьями, имеющие социально-экономические трудности, влияющими на перинатальное здоровье, но они также обычно происходят из сообществ, которым они служат, и могут предоставить им ресурсы, необходимые для предотвращения неблагоприятных последствий,” — объяснила она. “Мы не можем позволить себе еще одну смерть, когда в этом нет необходимости.”

“В одной из программ Frontline Doulas у нас была молодая мать, проживавшая во временном жилье, которая рожала одна и столкнулась с угрозой, что ее ребенка заберут,” — продолжила Хефри Райли. “Наша доула смогла помочь ей избежать кесарева сечения, озвучив ее потребности медицинскому персоналу, и мы подключили ее к общественным ресурсам, чтобы она могла сохранить ребенка и восстановиться после родов.”

“После того, как мы родили, мы переживаем такое уязвимое время; о нас все еще нужно заботиться,” — добавила она. “Хотя мы не можем переложить этот кризис материнского здоровья исключительно на плечи акушерок, мы можем понять научно обоснованное влияние, которое доулы оказывают одним своим присутствием, сосредоточивая голоса рожениц. Вот почему это преимущество так исторически важно.”

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com