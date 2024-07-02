У границы США и Мексики обнаружен источник геотермальной энергии. Открытие обещает развитие экологически чистой энергетики в сельском регионе на границе с Мексикой.

В результате многомесячного исследования, проведенного Бюро экономической геологии Техасского университета в Остине, было обнаружено, что в одном из один из беднейших округов США – округ Президио, Техас – вдоль реки Рио-Гранде есть условия, необходимые для развития геотермальной энергии.

Это открытие может привести к многообещающему развитию экологически чистой энергетики в сельском регионе на границе с Мексикой. Результатам исследования очень обрадовалось руководством округа, так как создание геотермальной электростанции привет к образованию новых рабочих мест и снизит затраты на электроэнергию для местных сообществ.

В связи с тем, что округ Президио находится непосредственно у границы, у скептиков сразу же возникли вопросы по поводу безопасности границы при добыче геотермальной энергии. Однако поскольку бурение требует небольшого пространства, то оно может проводиться в пределах американской границы, поэтому сторонники развития возобновляемой энергии не видят угрозы для границы США.

Геотермальная энергия — это чистый, возобновляемый источник энергии, который образуется глубоко в ядре Земли и может использоваться для производства тепла и электричества. В настоящее время США являются крупнейшим в мире производителем геотермальной электроэнергии, но при этом геотермальная энергия занимает менее половины процента общей сети.