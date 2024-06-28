Пока американцы готовятся к празднованию национального праздника – Дня Независимости, метеорологи предупреждают, что вся следующая неделя будет очень жаркой – температура достигнет трехзначных показателей. Центр прогнозирования климата ожидает, что юг страны примет на себя основной удар экстремальных температур на предстоящей неделе. Во многих местах температура будет на 20F (~ 12C) градусов выше средней для этого времени года.

Жаркая погода будет сохранять критический уровень пожарной опасности, особенно в Центральной долине и предгорьях Сьерры. Пожары уже бушуют в округах Фресно, Бутт, Сан-Хоакин, Модок и Шаста.

“Уверенность растет в связи с волной жары, которая начнется на следующей неделе в районе четвертого июля,” — написал офис Национальной Метеорологической службы в районе залива Калифорнии на X. “Если вы строите планы на открытом воздухе, большие или маленькие, следите за прогнозом по мере его развития в эти выходные (наслаждаясь сезонными температурами, которые мы сейчас получаем).”

В среду Национальная метеорологическая служба Сакраменто объявила о чрезмерной жаре в Центральной долине с понедельника по пятницу следующей недели: буквально с понедельника высокие температуры будут колебаться от 105F (40ЦС) до 115F (45C) в течение нескольких дней подряд по всей Центральной долине.

Ожидается, что даже на побережье будет очень жарко, хотя июль для Сан-Франциско не является типичным месяцем, который приносит чрезвычайно теплые температуры.

Пока остается неясным, как долго продлится экстремально жаркая волна, пик которой приходится на 4 июля; синоптики советуют набраться терпения примерно на неделю.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ежегодно в США от жары погибают в среднем 702 человека. Поэтому эксперты советуют увеличить потребление жидкости, находиться в кондиционируемом помещении,и носить свободную одежду и воздержаться от нахождения на улице, особенно в пиковые часы солнечной активности.