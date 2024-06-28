Российские сепаратисты пытали украинского солдата и заставили пройти экзорцизм из-за его веры.

Украинский солдат, служащий пилотом дрона, Виктор Чернявский рассказал изданию Business Insider, что российские сепаратисты пытали его и заставили пройти экзорцизм из-за его евангельской христианской веры.

В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и вторглась в Донбасс, был капелланом христиан-евангелистов в украинской армии. Когда он был волонтером в Луганске (сейчас это оккупированная Россией территория), он был схвачен пророссийскими силами. В плену он провел 25 дней, его держали в подвале, где его избивали бейсбольной битой, стреляли ему в голову из разряженных пистолетов и неоднократно применяли электрошокер.

Когда во время похищения сепаратисты узнали о его евангельской вере, они вызвали русский православный священника из Москвы, чтобы провести над ним своего рода экзорцизм, рассказал он Business Insider. Во время экзорцизм священник заставил Чернявского поцеловать распятие.

Украинский солдат сказал, что Кремль питает особую ненависть к протестантам и христианам-евангелистам и что Москва рассматривает любого, кто связан с церквями США, как “иностранных агентов”.

“На самом деле российское общество, а точнее Кремль, ненавидит любые христианские конфессии, кроме Православной церкви,” – сказал Чернявский Business Insider.

В марте руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал к сотрудничеству между евангелистами США и Украины. По его словам, в Украине находится крупнейшая в Европе евангелистская христианская община: от 800 000 до 1 миллиона украинских евангелистов посещают протестантские церкви по воскресеньям. Он утверждал, что евангелистам США необходимо преодолеть пропутинскую идеологию среди некоторых консервативных евангелистов и встать на защиту Украины.

Российское вторжение в Украину угрожает евангельским церквям

В докладе Атлантического совета говорится, что оккупация Россией частей Украины угрожает религиозному плюрализму Украины. Религиозные объекты подвергались нападениям после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. По сообщениям местных жителей, около 30 000 книг из библиотеки протестантского Таврийского христианского института в Херсоне были разграблены и выброшены в мусор.

Пасторы церквей евангельских христиан говорят, что большинству из них угрожали, запугивали, унижали, задерживали, избивали и депортировали, некоторые священники и верующие до сих пор находятся в российских тюрьмах или убиты.

Киевский Институт религиозной свободы (IRF) сообщил, что по состоянию на 18 октября прошлого года по меньшей мере 660 религиозных объектов были повреждены или разграблены во время российского вторжения, по меньшей мере 206 из этих объектов были евангелическими церквями.