Американская мечта недоступна для большинства людей?

Неравенство доходов в США продолжает расти. 10% самых богатых людей в США зарабатывают более $150 000 в год и имеют активы более 1 миллиона долларов. Семьи с низкими доходами, напротив, зарабатывают в среднем $31 000 в год и имеют незначительные активы.

Гендер и раса являются ключевыми факторами постоянного разрыва в заработной плате. Люди, работающие в сфере экономики свободного заработка (в основном иммигранты), зарабатывают всего $7/час. Мобильность между поколениями, ключевой фактор благосостояния, снизилась за последние четыре десятилетия. И есть опасения, что технологии приведут к увеличению разрыва в заработной плате.

Спикеры на еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 21 июня рассмотрели каждый из этих вопросов и предложили политические рекомендации по сокращению разрыва в заработной плате.

“Когда я думаю об американской мечте, я думаю о людях, способных добиться успеха, иметь возможность иметь дом, который они могут себе позволить, разумный отпуск летом, надежную пенсию, возможность отправить своих детей в приличную школу,”— сказала Хайди Ширхольц, президент Института экономической политики. “У нас абсолютно есть деньги и возможности, чтобы это произошло, и политикам предстоит сделать то, что сделает эту мечту возможной, предоставить работникам рычаги влияния, чтобы убедиться, что у нас есть система безопасности, которая необходима людям. Это политический выбор: делаем ли мы это или не.”

Доктор Майкл Райх, профессор экономики и председатель Центра динамики заработной платы и занятости Института исследований труда и занятости Калифорнийского университета в Беркли, отметил, что более 10 миллионов работников в США заняты в экономике свободного заработка, пользуясь приложениями для совмещенных поездок или службами доставки еды. Таких работников, в основном иммигрантов, ошибочно относят к независимым подрядчикам. По подсчетам Райха, они зарабатывают менее $7 в час, несмотря на то, что работают более 12-14 часов в день.

“Почему такая низкая зарплата? Как компаниям это сошло с рук? Ну, одна из причин заключается в том, что многим водителям, особенно иммигрантам, не хватает навыков или связей, чтобы получить лучшую работу и поэтому они являются своего рода пленной рабочей силой,” — сказал Райх.

“Компании теперь также используют алгоритмы, чтобы определить, какие водители примут предложения о низкой оплате за поездку. Это настраивает водителей друг против друга и приводит к гонке на дно за заработную плату. Это означает, что компании индивидуализируют оплату и предоставляют больше предложений поездок тем, кто наиболее отчаялся. Это не то, что представляет собой равную оплату за равный труд,” — сказал он, выступая за классификацию водителей как наемных работников со стандартизированной оплатой и льготами.

Ширхольц и Райх оба дали выступили перед Конгрессом о повышении федеральной минимальной заработной платы до $15 в час (сейчас минимальная оплата составляет $7,25 долларов в час), 27 миллионов рабочих выиграют от увеличения.

Кроме этого, Райх отметил, что независимые работники в настоящее время не имеют права объединяться в профсоюзы, но несколько штатов, включая Массачусетс, рассматривают законы, которые поддержали бы коллективные переговоры для работников, работающих на концертах.

“Гендерное и расовое неравенство в оплате труда должно решаться политиками,” – сказала доктор Мишель Холдер, доцент кафедры экономики Колледжа уголовного правосудия Джона Джея Городского университета Нью-Йорка. Она рассказала, что по данным Бюро статистики труда, согласно данным за 2023 год, белые работники, работающие полный рабочий день, зарабатывали в среднем $59 000 в год, в то время как чернокожие рабочие зарабатывали в среднем $48 000 в год, т.е. чернокоже рабочие зарабатывают 81 цент на 1 доллар, заработанный белым человеком. Чернокожие женщины в целом зарабатывают всего 73 цента на доллар, который зарабатывает белый мужчина, тогда как латиноамериканские женщины зарабатывают меньше всего: всего 57 центов на доллар, который зарабатывает белый мужчина.

Говоря о разнице в оплате труда, Холдер отметила, что Хотя отчасти разрыв в заработной плате можно объяснить тем, что женщины обладают меньшим человеческим капиталом (меньшее количество лет работы, более низкий уровень образования, отсутствие доступа к сетям, в которых предлагается высокооплачиваемая работа), она также считает, что дискриминация играет огромную роль.

По ее словам, на уровне штатов принята эффективная политика по борьбе с расовой и гендерной разницей в оплате труда. Законы о прозрачности оплаты труда, которые требуют от бизнесов публиковать ряд компенсаций за каждое объявление о работе, оказались эффективными в ограничении дискриминации в отношении женщин и цветных людей. В штате Нью-Йорк действует закон, который запрещает потенциальным работодателям запрашивать предыдущие истории заработной платы у соискателей работы.

“Было показано, что история заработной платы приводит к разным результатам для женщин и цветных людей в американской рабочей силе,” — сказала Мишель Холдер.

“Мобильность между поколениями, теория о том, что к 35 годам ребенок превзойдет своих родителей по заработной плате, является ключевым фактором американской мечты, но в последние несколько десятилетий она идет на убыль,” отметил доктор Остин Клеменс, старший научный сотрудник в Вашингтонском центре справедливого роста. “В 1940-х и 50-х годах 90% молодых людей зарабатывали больше, чем их родители. Но к 1980-м годам и позже этот процент упал до 50%.”

“Большая часть роста доходов происходит в уже высокооплачиваемых профессиях. И мы видим гораздо более слабый рост среди людей, работающих на рабочих местах,” — сказал Клеменс. “Иммигранты, что удивительно, на самом деле более мобильны, чем коренные граждане США. Это справедливо и на протяжении последних двух столетий миграции.”

“Родителям первого поколения из-за дискриминации и потому, что они находятся в новой стране, может быть сложно получить доход, соизмеримый с их способностями и талантами,” — сказал Клеменс. “Но их дети, как правило, живут довольно хорошо, потому что иммигранты обычно выбирают места, где есть хорошая работа и хорошие перспективы для получения образования. И это оказывает очень положительное влияние на иммигрантов во втором поколении.”

“Любое законодательство, которое облегчает объединение в профсоюзы и облегчает привлечение работодателей к ответственности, чрезвычайно важно для обеспечения более справедливого распределения роста заработной платы,” — сказал он, отметив также, что в настоящее время в США существует отличный рынок труда, который должен быть принесены в жертву призраку инфляции.

“Это было бы прекрасное время для Федеральной резервной системы рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок, чтобы немного укрепить рынок труда и поддерживать его накаленность. Это будет огромной выгодой для людей, находящихся на нижнем уровне распределения заработной платы,” — сказал Остин Клеменс.

“Опасения людей по поводу того, что технологии и искусственный интеллект крадут хорошо оплачиваемые рабочие места, необоснованны,” – считает Хайди Ширхольц, специализирующаяся на влиянии ИИ на рабочую силу. “Когда работодатель внедряет технологические изменения, повышающие производительность, он может создавать товары и услуги дешевле. Когда они могут производить товары и услуги дешевле, у людей остаются деньги для новых покупок товаров и услуг, которые в противном случае они не смогли бы сделать, и это создает больше рабочих мест.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.