В случае избрания Дональда Трампа на второй президентский срок его приоритетом в должности президента будет как можно быстрее завершить войну между Россией и Украиной, но европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности, сообщили в избирательном штабе Дональда Трампа по запросу Украинской службы Голоса Америки.

“Президент Трамп неоднократно заявлял, что главным приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны. Президент Трамп считает, что европейские страны должны оплачивать большую часть расходов, связанных с конфликтом, так как США заплатили значительно больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам,” – говорится в письменном ответе Стивена Ченга, директора по коммуникациям избирательного штаба Трампа.

Также в сообщении отмечается, что Трамп “сделает все необходимое, чтобы восстановить мир и восстановить американскую силу и сдерживание на мировой арене”.

“Он единственный человек, который может это сделать. Война между Россией и Украиной никогда бы не произошла, если бы Дональд Дж. Трамп был президентом. Так грустно,” – говорится в ответе.

Как сообщило агентство Reuters, советники экс-президента США Дональда Трампа представили ему свое предложение по завершению войны в Украине, которое предусматривает побуждение Украины и России как можно быстрее начать мирные переговоры.