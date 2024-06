С 1 июля жителей Калифорнии ожидают ряд изменений, касающихся правил предоставления гигиенических средств в школах, новых налоговых ставок на оружие и ограничения на страховой депозит, вносимый при аренде жилья и др. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Средства личной гигиены в школьных туалетах

Согласно Menstrual Equity for All Act of 2021, в настоящее время калифорнийские государственные школы обязаны бесплатно предоставлять всем учащимся с 6-го по 12-й классы средства личной гигиены на случай менструации (прокладки, тампоны), которые должны находиться во всех женских туалетах, во всех гендерно-нейтральных туалетах и как минимум в одном мужском туалете. Новый закон AB 230 расширяет действие этого акта нa более ранние возрастные группы: учебные заведения должны располагать бесплатными средствами гигиены для учащихся с 3 по 12 классы. Штат компенсирует эти расходы школ.

Страховой депозит при аренде

Закон AB 12 ограничит сумму залога (или страхового депозита), которую вносят жильцы при новой аренде. С 1 июля она не может превышать размер месячной оплаты независимо от того, арендуете вы жилье с мебелью или без. Иными словами: если вы хотите снять жилье и арендодатель говорит, что вы должны внести страховой депозит в размере 3 месячных оплат, то это требование станет незаконным с 1 июля.

Закон об оружии в школах

Закон о предотвращении насилия с применением огнестрельного оружия и безопасности в школах (AB 28), вводит акцизный налог в размере 11% от валовой выручки от розничной продажи огнестрельного оружия, частей-прекурсоров огнестрельного оружия и боеприпасы в Калифорнии. Инициатива губернатора Гэвина Ньюсома по повышению налогов на хранение оружия была поддержана, и теперь каждый собственник оружия и боеприпасов будет платить больше. Налог будет взиматься штатом в соответствии с Законом о порядке взимания сборов.

Зимой вступит в силу важный для работодателей и работников закон SB 553, который вводит требование, касающееся ситуаций с насилием на рабочем месте, запретительных судебных приказов и плана предотвращения насилия на рабочем месте.

Законопроект потребует от работодателя или представителя работника на коллективных переговорах перед подачей ходатайства о временном запретительном судебном приказе предоставить работнику, подвергшемуся незаконному насилию или реальной угрозе насилия со стороны любого лица, возможность, чтобы имя работника не упоминалось в судебном приказе.

Этот законопроект также потребует от работодателя разработать, внедрить и поддерживать эффективный план предотвращения насилия на рабочем месте, что потребует от работодателя заносить информацию в журнал инцидентов с применением насилия о каждом случае насилия на рабочем месте. Также работодатель должен будет обеспечить эффективное обучение сотрудников плану предотвращения насилия на рабочем месте.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship