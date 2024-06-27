Действующий президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп встречаются друг с другом в четверг вечером на дебатах в ключевой для их предвыборных кампаний момент

Многим американцам это может показаться летним повтором популярного телевизионного шоу, однако президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп сойдутся друг с другом на дебатах в четверг вечером в ключевой для своих предвыборных кампаний момент накануне выборов, которые состоятся 5 ноября.

Это самые ранние дебаты за всю историю президентских выборов в США, которые станут для обоих кандидатов повторением двух дебатов 2020 года, которые состоялись за два месяца до того, как Байден победил Трампа на выборах, сорвав его попытку переизбраться на новый срок.

Сегодняшнее противостояние — первый случай, когда в дебатах участвуют два президента США. Байден и Трамп впервые будут находиться в одном помещении с момента их последних дебатов, состоявшихся в октябре 2020 года.

Кен Бредемайер, VOA