Высшая школа журналистики Калифорнийского университета в Беркли – это аспирантура профессиональной школы на территории одного из лучших государственных учебных заведений мира.

Здесь в течение двух лет готовят журналистов со степенью магистра журналистики (MJ), которые потом работают в ведущих американских СМИ.

Основные занятия и встречи со студентами ведутся на территории North Gate Hall, где также расположена выставка работ начинающих и известных репортеров-выпускников школы.

Школа специализируется на шести медиа-платформах журналистики: аудиожурналистика, документальный фильм, написание повествований, мультимедиа, фотожурналистика и видеожурналистика.

Преподавательский состав школы – профессионалы своего дела, которые делятся своим опытом и знаниями с начинающими журналистами.

На лекции нередко приглашаются такие личности, как Билл Клинтон, Эл Гор, Роберт Макнамара, Ханс Бликс, Джордж Сорос и другие.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship