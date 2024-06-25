В Сан-Франциско выставлен на продажу дом менее чем за 500 000 долларов и к нему сразу выстроились очереди.

В Сан-Франциско на продажу выставлен отдельно стоящий дом буквально за сказочную цену – 488 000 долларов. Это старый дом построен в 1924 году в эдвардианском стиле, расположен по адресу 30 North View Ct, в нем есть 3 спальни, 1 ванная комната и 1 туалет.

Но все же это предложение слишком хорошо, чтобы быть правдой: потенциальные покупатели не смогут назвать это место своим домом до 2053 года, а все потому, что в доме живет арендатор с защищенным статусом.

В объявлении о продаже указано, что бывший владелец дома, которому было более 100 лет, умер естественной смертью в доме, и в настоящее время недвижимость занята арендатором с защищенным статусом (protected tenant status), который платит всего $416,67 в месяц и имеет «возможные права проживания до 2053 года” + вывоз мусора, вода и счета PG&E. Защищенный статус распространяется обычно на арендаторов, которым не менее 60 лет или которые соответствуют требованиям по инвалидности для федерального дополнительного социального дохода и прожили в квартире не менее 10 лет, или арендаторы, которые больны и прожили в жилье не менее 5 лет.

Дом продается “как есть”, т.е. после покупки новый собственник не сможет продать, использовать или просто зайти в приобретенное имущество до тех пор, пока нынешний арендатор либо не съедет, либо не умрет, либо не закончится срок аренды. В объявлении о продаже говорится, что выставленная недвижимость – хорошая инвестиция, при этом подчеркивается, что продавец и агент по листингу не гарантируют доступ к дому и настоятельно рекомендуют покупателям просмотреть пакет/дополнения к раскрытию информации о продавце и проконсультироваться с адвокатом арендодателя/арендатора Сан-Франциско перед тем, как сделать предложение.

Несмотря на эти сложности, к дому выстроилась очередь из желающих посмотреть на возможное приобретение, в пятницу днем ​​статус дома на Zillow был обновлен как «ожидающий продажи».

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о то, что средняя цена дома в Кремниевой долине достигла $2 млн. Согласно исследованиям нескольких калифорнийских СМИ, одним из самых доступных мест для покупки недвижимости в Золотом штате является город Риджекрест и его окрестности.