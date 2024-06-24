Госдепартамент прокомментировал вызов посла США в РФ в российский МИД в связи с недавним ракетным ударом по Севастополю, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер прокомментировал в ходе состоявшегося в понедельник пресс-брифинга имевший место ранее сегодня вызов посла США в России Линн Трейси в МИД РФ.

«Я видел комментарии московского руководства, – заявил Миллер. – Я полагаю, что они связаны с сообщением об ударе по Крыму, и я просто скажу вам то, что сказала посол, когда она встречалась с Министерством иностранных дел России. И, конечно, это то, что мы сожалеем о любых жертвах среди гражданского населения в этой войне. Мы поставляем Украине оружие, чтобы она могла защитить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии. В том числе – в Крыму, который, конечно, является частью Украины. И Россия могла бы эту войну остановить… прекратив оккупацию суверенной украинской территории и нанесение ударов по мирным жителям».

Напомним, что, как сообщило ранее Радио «Свобода», посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России в связи с нанесенным в минувшее воскресенье ракетным ударом по аннексированному Россией Севастополю.

Как сообщается, в результате удара погибли четыре человека; более ста пятидесяти человек получили ранения.



Российские военные утверждают, что украинские военные выпустили по Севастополю ракету американского производства ATACMS с кассетным боезарядом. В результате воздействия ПВО, заявляет российское военное ведомство, ракета сбилась с курса, и ее обломки упали, в частности, на пляж, где находились отдыхающие.

Российские власти обвиняют США в причастности к ракетному обстрелу.

США неоднократно подчеркивали, что не участвуют в боевых действиях против России, но предоставляют Украине возможность защищать себя, в том числе – поставляя оружие и оказывая иную помощь.