В прошлый четверг, 13 июня, у правоохранителей калифорнийского города Севастополь, округ Сонома, выдался нестандартный день – им пришлось ловить маленького пятнистого поросенка, неизвестным образом сбежавшего от хозяйки.

Примерно в 13:42 в диспетчерскую полиции Севастополя поступило несколько звонков с сообщениями о том, что поросенок бегает по дороге в квартале 800 Северного Гравенштайнского шоссе. Прибывшие офицеры обнаружили описанное животное, которое оказалось неожиданно быстрым и сильным своих размеров.

Офицеры вместе с прохожими преследовали поросенка в нескольких городских кварталах, пока его, наконец, не загнали в угол в тупике Солл-Корт и не взяли под стражу. Видео погони за поросенком с нательной камеры одного из офицеров полицейский департамент Севастополя разместил на своей Facebook странице.

Поросенка-нарушителя, которого, как позже узнала полиция, звали Пиклз, воссоединился со своей хозяйкой на месте происшествия.

Полицейский департамент обратил внимание, что офицеры Уайтхолл и Томас решили не предъявлять «Пиклзу» обвинение по статье 148(a)(1) PC – (Сопротивление блюстителю порядка). “Вместо этого мы посчитали, что было бы полезно просто сделать замечание «Пиклзу» за бегство от офицеров!”, написано на Facebook странице.

Полиция также выразила благодарность всем жителям Севастополя, которые помогали в “поимке” беглеца.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship