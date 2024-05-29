10 мая этнические грузины, живущие в Большом Лос-Анджелесе, выступили против принятия закона об иностранных агентах на их родине – в Грузии. Они осудили действия грузинского парламента, продвигающего закон, очень похожий на аналогичный, действующий в России.

Законопроект об иноагентах был внесен в парламент Грузии в 2023 году, против его сразу выступила оппозиция и западные политики и начались протесты в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. В результате законопроект, уже прошедший первое чтение, был отозван из парламента. Однако через год, 3 апреля, парламент снова вернулся к его рассмотрению. В тот же день против законопроекта выступила оппозиция и президент Саломе Зурабишвили, которая назвала попытку повторно принять закон “саботажем европейского пути Грузии”, так как он противоречит рекомендациям ЕС о поддержке гражданского общества в стране. Против принятия закона также выступили Евросоюз и Госдепартамент США.

На протесте калифорнийские грузины говорили, что закон об иноагентах ограничивает свободу слова, права и демократию, и может привести к негативным последствиям для развития страны; что он может, как в России, пагубно сказаться на умных и талантливых специалистах; что это закон проталкивает Кремль. Протестующие заявляли, что они не хотят быть ни Северной Кореей, ни Беларусью и выражали солидарность с десятками тысячами протестующих в родной Грузии.

Однако несмотря на массовые протесты, 14 мая парламент Грузии принял законопроект “О прозрачности иностранного влияния” в третьем и окончательном чтении и он был отправлен на подпись президенту Саломе Зурабишвили. Со своей стороны она назвала его “по своей сути и духу российским” и противоречащим грузинской конституции и наложила на него вето, как и обещала ранее.

Вслед за этим комитет парламента по юридическим вопросам запустил процедуру по преодолению вето президента страны, 28 мая большинством голосов вето было преодолено.

В ответ официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что США осуждают принятие парламентом Грузии закона об иностранных агентах. На прошлой неделе США ввели новые визовые ограничения для Грузии и начали пересмотр двустороннего сотрудничества.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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