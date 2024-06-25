Роберт Моррис ушел с поста пастора церкви после обвинений в сексуальном насилии над ребенком.

Пастор мегацеркви Gateway (по состоянию на 2023 год она занимала 9-е место по величине в США с посещаемостью 25 805 человек) в Саутлейке, Техас, Роберт Моррис подал в отставку во вторник, 18 июня, из-за обвинений в сексуальном насилии над 12-летней девочкой, произошедшем в ​​1980-х годах. Он возглавлял церковь с момента ее основания в 2000 году.

На прошлой неделе Синди Клемишир, которой сейчас 54 года, рассказала в сообщении на церковном сайте The Wartburg Watch, что ей было 12 лет, когда Моррис впервые изнасиловал ее в 1982 году, домогательства продолжались более четырех лет.

Женщин заявила местным журналистам, что она благодарна, что Моррис больше не пастор, но считает, что его следовало уволить, а не дать ему уйти в отставку.

В официальном заявлении церкви Gateway Church говорится, что она наняла юридическую фирму Haynes Boone для проведения независимой проверки, чтобы убедиться, что они «полностью понимают события» с 1982 по 1987 год, после того, как ее лидеры заявили, что узнали более подробную информацию о том, что Моррис в течение многих лет называл «неуместными отношениями».

Моррису не было предъявлено обвинение в каких-либо преступлениях из-за прошедшего срока давности преступлений.

Роберт Моррис известен тем, что являлся членом консультативного совета по вопросам религии Дональда Трампа: он входил в состав «евангелического исполнительного консультативного совета» из 25 человек во время президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, и он принимал бывшего президента в церкви Gateway в июне 2020 года. После обвинений в сексуальных домогательствах представитель Трампа заявил, что Моррис не играет никакой роли в президентской кампании Трампа этого года.