Крупная калифорнийская ферма, выращивающая фисташки, должна заплатить 30 млн долларов штрафа.

На прошлой неделе суд южнокалифонийского округа Ориндж назначил Mojave Pistachios LLC выплатить 30 миллионов долларов в качестве задолженности перед Управлением по подземным водам долины Индиан-Уэллс за откачку подземных вод без распределения в восточной пустыне округа Керн. Ферма орошала все 215 000 фисташковых деревьев без оплаты дополнительных сборов в местное агентство по подземным водам.

Решение суда может привести к разорению крупной частной калифорнийской фермы Mojave Pistachios, выращивающей фисташки на юге, в пустыне, площадью 1600 акров, из-за судебных тяжб с местными властями. Ферма заявляет о том, что им не под силу оплатить сумму в 30 млн долларов.

В пресс-релизе, разосланном за два дня до слушания, Mojave Pistachios пишет, что если судебный запрет будет вынесен, это «непосредственно приведет к гибели 1600 акров деревьев и закрытию местного бизнеса, частного фермерского хозяйства”.

Примерно 99% всего урожая фисташек в США выращивается в Калифорнии, т.к. здесь находятся самые благоприятные условия для их произрастания: жаркое лето регионах мягкая влажная зима. Однако при отсутствии должного полива летом деревья могут погибнуть.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship